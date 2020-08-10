İHA

Olayda, Mustafa Atik (13) ile Mustafa Gürbüz (15) isimli çocuklar, saat 15.30 sularında serinlemek için şelale göletine girdi. Gölette yüzdükleri esnada ise ikisi de boğularak hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, boğulan çocukların yanında bulunan üçüncü çocuk ise olayı vatandaşlara haber verince, mahalle sakinleri 112 ve jandarmayı aradı.

Olay yerine gelen 112 ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra boğulan çocukları Mut Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan her iki çocuk da hayatını kaybetti. Cenazeler ise incelenmek üzere Mersin Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili de inceleme başlatıldı.