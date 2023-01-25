Uzman çavuş ve babası gözaltında! Kan davası dehşeti!

DHA

Adana'da olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çobanlık yapan Ahmet Kurt (21), koyunlarını otlattığı sırada, uzman çavuş C.P. ve babası H.P. ile karşılaştı.

BABA OĞUL OLAY YERİNDEN KAÇTI DHA'da yer alan habere göre Kurt ile baba-oğul, bilinmeyen nedenle tartıştı. Kurt, baba ve oğlundan kimin ateşlediği henüz belirlenemeyen tabancayla vuruldu. C.P. ve H.P., olay yerinden kaçtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin incelemesinde Ahmet Kurt'un hayatını kaybettiği belirlendi.