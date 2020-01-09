İHA

Kırıkkale'de yolda yürüyüp, daha sonra karşıya geçmeye çalışan yabancı uyruklu kadın feci şekilde can verdi.

Korkunç kaza, dün saat 15.00'te merkez Tepebaşı Mahallesi 635. Sokak üzerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Zübeyir T. (68) idaresindeki kamyon, yolda yürüyen ve daha sonra karşıya geçmeye çalışan kadını fark etmedi. Altında kaldığı kamyonun üzerinden geçtiği yabancı uyruklu kadın Mujgan Rahmani, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kadının cansız bedeni, Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltında tutulan kamyon sürücüsü Zübeyir T.'nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

KORKUNÇ AN KAMERADA

Feci kaza, bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Bir süre yolun ortasından yürüdüğü görülen kadın, karşıya geçmek istediği anda kamyonun sağ tarafında kalıyor. Şoförün fart etmemesi üzerine kadın kamyonun altında kalıyor. Kazayı fark etmeyen sürücü, çevredekilerin uyarısı üzerine duruyor.