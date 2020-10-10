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Hastanede akılalmaz olay! Kaynanasını yastıkla boğmaya kalktı!

Antalya'da, koronavirüs teşhisiyle hastaneye yatırılan Iraz M.'nin (83) yanında refakatçi olarak kalan damadı Hasan B. (51),iddiaya göre kendisine virüs bulaştırmasından korktuğu kaynanasını yastıkla iki kez boğmak istedi. İkinci denemesi hastanenin güvenlik görevlisi tarafından cep telefonuyla görüntülenen Hasan B., cinayete teşebbüsten tutuklandı. Hasan B., 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak

Son dakika! Hastanede akılalmaz olay! Kaynanasını yastıkla boğmaya kalktı! - Haberler
DHA

Antalya'da, 16 Eylül günü saat 21.00 sıralarında, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pandemi 4 Bölümü'nde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Çiftçilikle uğraşan yüzde 55 görme engelli Hasan B. (51),15 yıldır baktığı kaynanası Iraz M.'yi (83) 1 ay önce kızının evine gönderdi. 13 Eylül'de kadının üzerine sıcak su dökülünce hastaneye kaldırıldı.

YAŞLI KADIN 'POZİTİF' ÇIKTI

DHA'da yer alan habere göre kayınvalidesinin durumunu öğrenmek için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Hasan B., pandemi bölümüne kaldırılan Iraz M.'nin yanında refakatçi olarak kalmaya başladı. 16 Eylül günü Sağlık Bakanlığı'nın kendilerini araması ile kayınvalidesinin koronavirüs olduğunu öğrenen Hasan B., 'Kaynanam sürekli öksürüyor. Virüsü bana da bulaştırmasından korkuyorum' diyerek, yanında kalmak istemedi.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ FOTOĞRAFLADI

Refakat edecek başka kimse olmadığı için Iraz M.'nin yanında kalmaya devam eden Hasan B., iddiaya göre kaynanasını yastıkla boğmaya çalıştı. Durumu gören doktor, Hasan B.'yi odadan uzaklaştırıp, durumu hastane güvenliğine bildirdi. Hasan B., güvenlik görevlisi gelmeden yeniden odaya girip, kaynanasının yüzüne çarşaf örtüp, ağız-burun kısmına da yastık kapatarak beklemeye başladı. Bu sırada gelen güvenlik görevlisi, odada bu şekilde bekleyen Hasan B.'nin fotoğrafını çekti. Daha sonra hastaneden ayrılan Hasan B., ertesi gün evinde yakalanarak gözaltına alındı. Hasan B., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

"KENDİMİ KORUMAK AMACIYLA ÇARŞAFLA ÖRTTÜM"

Hasan B. ise suçlamayı kabul etmeyerek, "Kaynanama 15 yıldır bakıyorum. 6-7 yıldır eşim hasta olduğu için bizzat onunla ben ilgileniyorum. Olay günü kaynanamın virüslü olduğunu öğrenince yanında kalmak istemediğimi doktoruna telefonla söyledim. Ancak doktor 'O zaman kayınvalidenin ilaçlarını yazayım, al eve götür. Evde kendin bak' dedi. Ben de evde bakamayacağımı söyledim. Biz konuşma yaparken yanlışlıkla telefon kapandı. Kayınvalidem yatakta çıplak şekilde yatıyordu. Ayrıca sürekli öksürdüğü için kendimi de korumak amacıyla çarşafla alın hizasına kadar örttüm. Fakat yastığı yüzüne örtmedim. Kafasının üst kısmına doğru koydum. Sonrasında ben de virüs bulaşma ihtimaline karşı test yaptırdım ve ardından evime gittim" dedi.

20 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Hasan B. hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Cinayet Suçları Soruşturma Bürosu'nca 'beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Hasan B.'nin 20 yıla kadar hapsi isteniyor.

KAYNANASI BİR SÜRE SONRA ÖLDÜ

Hastanede Covid-19 tedavisi gören Iraz M.'nin bir süre sonra yaşamını yitirdiği öğrenildi. Hasan B.'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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