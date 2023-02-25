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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'da depremde enkaz altında kalan arabalar üst üste konuldu

Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran depremlerde Hatay ağır hasar aldı. Yüzlerce evin enkaz halini aldığı şehirde arabalar da hurdaya döndü. Enkaz altında kalan araçlar üst üste konuldu

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DHA
  • ARABA ENKAZI! Son dakika: Hatay'da depremde enkaz altında kalan arabalar üst üste konuldu

    Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 3 dakika arayla Hatay'da meydana gelen 2 deprem sonucunda hasar gören, kullanılamayacak duruma gelen araçlar, görevliler tarafından otopark ve boş bir araziye çekilirken, üst üste konulduğu görüldü.
  • ARABA ENKAZI! Son dakika: Hatay'da depremde enkaz altında kalan arabalar üst üste konuldu

    Hatay'da kullanılamayacak durumda olan araç sayısı binleri geçerken, otoparka çekilen araçlar havadan görüntülendi. 
  • ARABA ENKAZI! Son dakika: Hatay'da depremde enkaz altında kalan arabalar üst üste konuldu

    Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü meydana gelen 7,6 ve 7,7 büyüklüğündeki depremlerin ardından 20 Şubat'ta 3 dakika arayla da Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8'lik depremlerde yıkılan ve ağır hasar alan binaların enkazı altında kalan çok sayıda araç da zarar gördü. 
  • ARABA ENKAZI! Son dakika: Hatay'da depremde enkaz altında kalan arabalar üst üste konuldu

    Hatay'da enkaz altında kalıp, hasar alarak çöken binaların çevresinde bulunan araçlar yetkililer tarafından belirlenen otoparka ve boş arazilere çekiliyor.
  • ARABA ENKAZI! Son dakika: Hatay'da depremde enkaz altında kalan arabalar üst üste konuldu

    Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı görevlilerinin kullandığı çekicilerle, sahada zarar gören, sahipsiz araçlar toplanırken, hasar durumu farklılık gösteren araçlar, güvenliği özel harekat polisi tarafından sağlanan park ve boş arazilerde, kayıt işlemlerinin ardından çekiciden indiriliyor.
  • ARABA ENKAZI! Son dakika: Hatay'da depremde enkaz altında kalan arabalar üst üste konuldu

    RESMİ EVRAKLA ARAÇLAR TESLİM ALINABİLİR

    Parklardaki personel, araçların güvenliğini sağlamanın yanı sıra hasarlı ve hasarsız olarak ayırma işlemini gerçekleştiriyor. Araç sahiplerinin depremde hayatını kaybetmesi durumuna yakınları resmi evrak göstermeleri durumunda araçlarını teslim alabilecek.
  • ARABA ENKAZI! Son dakika: Hatay'da depremde enkaz altında kalan arabalar üst üste konuldu

    Otoparka yaklaşık 3 bin aracın geldiği ve bu araçlardan 3'te birinin orta hasarlı, 3'te birinin de ağır hasarlı olduğu öğrenildi. Ulaşılamayan ya da gelip alınamayan araçların bir süre sonunda Milli Emlak'a devredileceği belirtildi.
  • ARABA ENKAZI! Son dakika: Hatay'da depremde enkaz altında kalan arabalar üst üste konuldu

    ENKAZ ALTINDA KALANLAR DA TOPLANACAK

    Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, bazı binaların altında hala araçların olduğu ve bu araçların da enkaz toplama çalışmalarının tamamlanmasıyla otopark ve boş araziye çekilmesi öngörülüyor.
  • ARABA ENKAZI! Son dakika: Hatay'da depremde enkaz altında kalan arabalar üst üste konuldu

    Toplanan araçların çekildiği otoparklarda bulunan manzara ise depremin yıkım gücünü gösterdi.

  • Getirilen araçlardan bazılarının tamamen ezildiği ve üst üste kat yapıldığı dikkati çekerken, otoparka toplanan araçların sayısının fazlalığı ise havadan görüntülendi.

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