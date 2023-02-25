Otoparka yaklaşık 3 bin aracın geldiği ve bu araçlardan 3'te birinin orta hasarlı, 3'te birinin de ağır hasarlı olduğu öğrenildi. Ulaşılamayan ya da gelip alınamayan araçların bir süre sonunda Milli Emlak'a devredileceği belirtildi.