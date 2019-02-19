Honda, Türkiye'de Civic sedan üretimine 2021 yılında son verecek.
Honda, yaptığı açıklamada, "Türk hissedarlar ile yapıcı diyaloğumuz sürecek. Türkiye'deki iş operasyonlarımıza devam etme niyetindeyiz." ifadelerini kullandı.
Honda'nın İngiltere'nin Swindon kentindeki fabrikasını da 2022'de kapatacağı belirtilmiş ve İngiliz milletvekili Justin Tomlinson, kararın sanılanın aksine Brexit ile ilgili olmadığını söyleyerek Japon devinin Türkiye'deki fabrikasını da kapatacağını vurgulamıştı.
Honda'nın faaliyet yapısındaki değişikliğe giderek Avrupa Birliği piyasasına yönelik üretimini Japonya ile konsolide edeceği bildiriliyor.
1 Şubat tarihinde Japonya ve AB arasında yapılan protokole göre AB tarafından ithal edilen Japon araçlara uygulanan uygulanan yüzde 10 gümrük vergisinin kademeli olarak sıfırlanması öngörülmüştü.
1992 YILINDAN BERİ TÜRKİYE'DEYDİ
Honda binek otomobillerinin üretim, ithalat ve pazarlaması ile Honda motosikletlerinin ithalat ve pazarlamasından sorumlu Honda Türkiye, 1992 yılında yüzde 50 - yüzde 50 ortaklıkla Anadolu Honda Otomobilcilik A.Ş. adı altında kurulmuştu.
1997 yılı sonundan itibaren Honda’nın Civic modelinin seri üretimine başlayan şirket Ocak 2003 tarihinden itibaren Honda Türkiye A.Ş. olarak yüzde 100 Honda Motor Co. sermayesi ile faaliyetlerini sürdürüyordu.
80.000 m2 kapalı alanında faaliyet gösteren Honda; yıllık 50 bin üretim kapasitesi ile Gebze Fabrikası’nda 770 kişi çalıştırıyordu. Fabrikada üretilen Civic Sedan modeli Almanya, Polonya, Romanya gibi Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Mısır ve İsrail'e ihraç edilmekteydi.
Honda, TİM'in 2017 yılı raporuna göre 170 milyon dolara yakın ihracatla Türkiye'nin en çok ihracat yapan 15. firmasıydı.
Şirket, Civic Sedan'ın yanı sıra Accord, Jazz, CRV ve Civic 5 Kapı modelleri için panel, yedek parça üretimi gerçekleştirilip Avrupa ve Amerika’ya ihraç etmekteydi.
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