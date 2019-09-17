Hakimler ve Savcılar Kurulu ( HSK),Yargıtay’a 8, Danıştay’a 3 yeni üye seçti. FETÖ’nün terör örgütü olduğuna dair ilk kararı veren ve Genelkurmay çatı davasını karara bağlayan Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oğuz Dik Yargıtay üyesi oldu.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, HSK Genel Kurulu’nda yapılan seçim sonucunda, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ramazan Dinç, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oğuz Dik, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Nazmi Alp, Hatay Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Turan Oral, Ankara Adalet Komisyonu Üyesi Ali Ramazan Bilgisiçok, Ankara Adalet Komisyonu Başkanı Faruk Şener ve Yargıtay Savcısı Remzi Doğan Yargıtay Üyesi oldu.

3 İSİM DANIŞTAY ÜYESİ OLDU

Ankara 3. Vergi Mahkemesi Başkanı Tekin Yalım, Konya BİM Başkanı Kemal Kuku, Danıştay Savcısı Zühal Öztaş Danıştay üyesi oldu.

AKINCI İDDİANAMESİNİ YAZAN İSİMDİ

Yargıtay üyesi olan Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ramazan Dinç, Ankara’da terör suçları soruşturma bürosunun başında bulunuyordu. FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin en kapsamlı yargılamalarından olan, darbenin komuta merkezi Akıncı Üssü’ne ilişkin iddianameyi kaleme almıştı. Yine FETÖ, PKK ve DEAŞ olmak üzere birçok terör örgütüne ilişkin yürütülen soruşturmaların koordinasyonunu yapmıştı.

KRİTİK DARBE DAVALARINI KARARA BAĞLADI

Yargıtay Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oğuz Dik Yargıtay üyesi oldu. Dik, darbenin beyin takımı sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de sanıkları arasında bulunan Genelkurmay Çatı davasının karara bağlayan mahkeme başkanıydı. Dik, Erzincan Ağır Ceza Mahkemesi başkanıyken FETÖ’nün terör örgütü olduğuna dair ilk yargı kararına imza atan isimdi.