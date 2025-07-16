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        İçişleri'nden Şile Belediyesi açıklaması

        İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 10:53 Güncelleme: 16.07.2025 - 11:16
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        İçişleri'nden Şile Belediyesi açıklaması
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        İçişleri Bakanlığı, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve rüşvet almak" suçlarından hakkında soruşturma yürütülen Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın geçici tedbirle görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve rüşvet almak' suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 14.07.2025 tarih ve 2025/824 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

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