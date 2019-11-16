Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB). sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK’lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.
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