        Son dakika: İstanbul'da dev narkotik operasyonu! Milyonlarca hap ele geçirildi

        İstanbul'da dev narkotik operasyonu!

        İstanbul'da düzenlenen narkotik operasyonunda 1 milyon 919 bin adet uyuşturucu hap ile 5 milyon hap üretilebilecek 256 kg hammadde ele geçirildi. 9 şüpheliden 5'i tutuklandı

        Habertürk
        Giriş: 08.08.2025 - 07:46 Güncelleme: 08.08.2025 - 07:48
        İstanbul'da dev narkotik operasyonu!
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul'da ‘Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine’ yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 1 milyon 919 bin adet uyuşturucu hap ile 256 Kg ham madde (yaklaşık 5 Milyon adet uyuşturucu hap üretilebilecek) ele geçirdik. Operasyonlarda; 9 şüpheli zehir tacirini yakaladık. 5'i tutuklandı. 4'ünün işlemleri devam ediyor" dedi.

