İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul'da ‘Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine’ yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 1 milyon 919 bin adet uyuşturucu hap ile 256 Kg ham madde (yaklaşık 5 Milyon adet uyuşturucu hap üretilebilecek) ele geçirdik. Operasyonlarda; 9 şüpheli zehir tacirini yakaladık. 5'i tutuklandı. 4'ünün işlemleri devam ediyor" dedi.