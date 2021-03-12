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Son dakika... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Habertürk TV'de soruları yanıtlıyor

Son dakika...İYİ Parti lideri Meral Akşener, Habertürk TV'de Veyis Ateş'in moderatörlüğünde gazeteci Muharrem Sarıkaya ve Kübra Par'ın sorularını yanıtlıyor

Son dakika... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Habertürk TV'de soruları yanıtlıyor
HABERTURK.COM

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Habertürk TV'de Veyis Ateş'in moderatörlüğünde gazeteci Muharrem Sarıkaya ve Kübra Par'ın sorularını yanıtlıyor.

Akşener'e sorulan sorular ve yanıtları şöyle:

MUHARREM SARIKAYA: Siz seçim döneminde de burada dolaştınız. Daha önce de gelmiştiniz. O günle bugünün arasında fark ne?

MERAL AKŞENER: Benim için 'Batı'da seçilmiş, Güneydoğu'ya en fazla giden politikacı' derlerdi. Dostluklarımız, arkadaşlarımız var. O dostluklar siyasi ayrışmalar dahi olsa dahi bitmiyor. Ve fakat 24 Haziran'la bugünün arasında, bir de 2017'de referandumda da bu bölgede çok çalışmıştım. O günle bugün arasında müthiş bir ekonomik gerileme, acayip bir işsizlik var. Pandemi elbette dünyanın sorunu fakat bu EBA üzerinden.

Bu eğitimi alamayan binlerce çocukla karşılaştım. 11 yaşında bir çocuk kulağınıza doğru eğilip, abla veya teyze 'bana tablet alır mısın' diyor. Bu çocuk başka bir şey istemeliydi. Esnafın bazı sektörlerinde fena değil. Mesela Midyat'ın kuyumcuların durumu iyi. Ama giyim satan mağazaların dükkanların siftah yapmamış olduklarını gördüm. Midyat'ta ara sokaklarda esnafın durumu kötü, ana cadde üzerindekilerin durumu fena değil. Diyelim ki, giyim veya kırtasiye satıyorlar. Kırtasiyeyle ilgili zincir marketler sebebi ile müthiş bir şikayet var. Ağırlıklı olarak fiyatların arttığı, müşterinin alım gücü düştüğü yönünde. Kuyumcu Midyat'ta böyle Artuklu'da 'ölüyoruz' diyor kuyumcular.

SARIKAYA: Parti olarak ne gördünüz? Size daha önce mesafeli bir yaklaşım vardı.

KÜBRA PAR: İYİ Parti HDP arasında bir gerilim konuşuldu. Burada size yansıdı mı?

AKŞENER: Güneydoğu'da misafir olarak gördükleri kişilere karşı son derece saygılıdırlar. Hangi siyasi görüşte olursa olsunlar size zorla yemek, kahve ısmarlamaya çalışırlar. Sizi rencide edecek bir tavırla karşılaşmıyorsunuz. Ama Silvan'da 1960 doğumlu beyefendi yüksek sesle 'Makulde bulun, bizi konuş, kavgadan uzak dur. Bıktık, bıktık, bizi konuş' dedi. Bundan çok etkilendim. Viranşehir'de bir grup genç, hangi siyasi partiye yönelmişlerdir bilmiyorum. Onlar çoğunlukla anne abla diyorlar. Onlar da 'bizi konuş' diyorlar. Güneydoğu'nun sorunları derinleşmiş. Ekonomik, sosyal sorunları. Siyasi sorun demiyorum, oraya gelinemiyor bile. Atanamayan öğretmenlerin bir bölümü Mardin'de. Onlar dediler ki, 'Bu hafta grup konuşmanda bizden bahset'. Özge isimli bir kız geldi Kızıltepe'de yanıma. Mardin'den gelmiş. Dedi ki, Kız kardeşim de öğretmen, biz işsiziz'. Kız kardeşi 88 almış KPSS'den, bu kız da masterlı, atama yok. Bu genç kızın girebileceği iş yok. Ağlayarak 'Mardin merkezden buraya geldim' dedi. 'Kızım nasıl geçiniyorsunuz' dedim. 'Babam emekli' dedi. Düşük bir maaş söyledi. Bir kuaför genç geldi. Ne kadar maaş alıyorsunuz diye sordum, 4 bin lira dediler. Evleri bin lira kira imiş. Ailede başka çalışan yok. 'Nasıl geçiniyorsunuz' dediğimde, 'Vallahi ayın yarısında maaş bitiyor' dedi. Aldığı para böyle bakıldığında çok da kötü değil. Herkesin gerilimli kavgadan bıkmış. HDP ile ilgili ne düşünüyorsunuz diye bana soran olmadı.

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