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Son dakika! İzmir'de korkutan yangın!

DHA

Son dakika haberi... İzmir'in Dikili ilçesinin kırsal Yaylayurt Mahallesi'nde, bir tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Tatil sitelerine yakın olması nedeniyle erdişe yaratan yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başlandı

İzmir

İzmir'in Dikili ilçesine 15 kilometre mesafedeki 456 nüfuslu kırsal Yaylayurt Mahallesi'ndeki bir tarım arazisinde, bugün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle mahallenin yakınındaki çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alana sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye 3 söndürme helikopteri, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

Rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşanırken, alevlerin, yakındaki tatil sitelerine yakın olması tedirginlik yarattı.

Ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları sürüyor.

 

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