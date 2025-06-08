İzmir'de korkutan yangın! Ev ve iş yerlerine sıçradı

İzmir'in Konak ilçesinde, metruk bir binanın bahçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle çevredeki ev ve iş yerlerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Umurbey Mahallesi'nde tarihi ve metruk binaların bulunduğu boş arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede çevredeki ev ve iş yerlerine sıçradı.

Çevredeki vatandaşlar, iş yerlerinden eşyaları kurtarmaya çalıştı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında, 4 bina, 1 depo, hurdalık ve elektronikçi dükkanı ile 3 tır ve bazı evlerin çatılarında hasar oluştu.

Öte yandan, ekiplerin soğutma çalışmaları ise sürüyor.