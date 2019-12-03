DHA

Konya'nın Selçuk ilçesi, Musalla Bağları Mahallesi'nde bu gece saat 03.30 sıralarında çevre sakinleri, sokak ortasında kanlar içinde yatan Metin K.'yi (41) görünce polis ve sağlık görevlilerini aradı. İhbarla sokağa gelen sağlık görevlileri, Metin K.'nin karnı ile bacağından bıçaklanarak yaralandığını tespit etti. Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve hayati tehlikesi bulunan Metin K. tedaviye alındı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ BIÇAKLADI

DHA'da yer alan habere göre olayın ardından araştırma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Metin K.'nin yaralı halde bulunmadan önce aynı sokak üzerinde bulunan eğlence mekanında alkol aldığını belirledi. Araştırmasını bu yönde sürdüren polis, Metin K.'nin, kadın garsonu masasına çağırıp, sohbet etmek istediğini, bu nedenle çalışanlarla arasında çıkan kavgada güvenlik görevlisi İsmail Ç. tarafından bıçaklandığını belirledi.

ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan İsmail Ç. (24),emniyete götürülürken, kendisini bekleyen yakınlarına, "Çakallarla uğraşıyoruz işte" dedi. Polisteki sorgusu tamamlanan İsmail Ç., adliyeye sevk edildi.