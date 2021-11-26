Kahreden ölüm! Minik Vedat okul servisinin altında kaldı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa KAHREDEN ÖLÜM! Son dakika: Küçük çocuk okul servisinin altında kaldı! - Haberler
ABONE OL

Son dakika haberler... Esenyurt'ta küçük çocuk okul servisinin altında kaldı!

İstanbul Esenyurt'ta korkunç bir kaza meydana geldi. İlçede annesiyle yürürken okul servisinin altında kalan 5 yaşındaki Vedat Turgay hayatını kaybetti. Araç altında kalan çocuğunu kurtarmaya çalışan annenin çaresizliği kameraya yansıdı.

KAHREDEN ÖLÜM! Son dakika: Küçük çocuk okul servisinin altında kaldı! - Haberler
Kahreden ölüm! Minik Vedat okul servisinin altında kaldı!
0:00 / 0:00
DHA

Olay saat 13.30 sıralarında yaşandı. Ersin Aktaş'ın kullandığı 34 LEK 846 plakalı okul servisi, sokakta annesi ve kardeşiyle yürüyen 5 yaşındaki Vedat Turgay'a çarptı.

DHA'nın haberine göre, minibüsün altında sürüklenen Turgay, ağır yaralanırken servis şoförü olay yerinden kaçtı. Çocuğu servis aracı altında kalan anne servisin tekerlerini iterek kurtarmaya çalıştı.

HAYATA TUTUNAMADI

Annenin çaresizliği güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Küçük çocuk ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

5 yaşındaki çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan sürücü Ersin Aktaş, polis ekiplerince yakalandı. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayı gören Emrah Olgün, "Bir kadın çocuğu çekmeye çalışıyordu. Sağ soldan insanlar bağırınca durdu. Çok kötüydü. İlk önce kaçmadı, araçtan indi. Sonra da gitti." dedi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

BÜYÜK VURGUN! Son dakika: Firmayı 42 milyon TL dolandıran avukat firarda! - Haberler
GÜNDEM 42 milyon TL'lik vurgun! Avukat firarda!
ZİNCİRLEME! Son dakika: Yolcu otobüsü tırlara çarptı, hostes öldü, 35 kişi yaralandı - Haberler
GÜNDEM Yolcu otobüsü tırlara çarptı! Hostes öldü, 35 kişi ...
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de konuştu: Hiç kimseyi sahipsiz bırakmadık
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimseyi sahipsiz ...
SON DAKİKA: Satırlı saldırıda firari koca yakalandı! - Haberler
GÜNDEM Satırlı saldırıda firari koca yakalandı!
Son dakika haberi AFAD'dan 2 bölge için sel ve su baskını uyarısı!
GÜNDEM AFAD'dan 2 bölge için sel ve su baskını uyarısı!
KORKUNÇ OLAY! Son dakika: Eski eşini öldüresiye dövdü, serbest kaldı! - Haberler
GÜNDEM Eski eşini öldüresiye dövdü, serbest kaldı!
Küresel tehditler araştırması
GÜNDEM Küresel tehditler araştırması
DAVA SONUÇLANDI! Son dakika: Yargıdan Validebağ kararı! - Haberler
GÜNDEM Yargıdan Validebağ kararı!
Son dakika: 27 Mayıs darbesinde zarar gören 370 kişiye tazminat
GÜNDEM 27 Mayıs darbesinde zarar gören 370 kişiye tazminat
Son dakika: DYK e-Kurs öğrenci başvurusu nasıl yapılır, başvuru tarihleri ne? DYK e-Kurs ne zaman başlayacak?
GÜNDEM DYK e-Kurs öğrenci başvuruları başladı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.