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Karkamış'a atılan roket sonrası cezalandırma atışları devam ediyor

Gaziantep'in Karkamış ilçesine atılan roketler sonucu 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetmişti. MSB, roket atılan bölgelere karşı cezalandırma atışlarını devam ettiriyor. Diğer yandan dün yaşanan olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberleri: Gaziantep Karkamış'a atılan roket sonrası cezalandırma atışları devam ediyor!
Cezasız kalmadı! Terör hedefleri vuruluyor
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Pençe-Kılıç Harekatı sonrası büyük darbe alan terör örgütünün sivil hedeflere yönelik saldırılarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan "cezalandırma atışları" sürüyor.

Terör örgütü YPG/PKK üyelerince önceki gün Öncüpınar Sınır Kapısında konuşlu Polis Özel Harekat yerleşkesine, dün de Gaziantep'in Karkamış ilçesine yönelik roketli saldırılarının ardından Milli Savunma Bakanlığına bağlı birliklerdeki kara ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa kapsamında cezalandırma atışları kapsamında belirlenen hedeflere misliyle karşılık veriliyor.

Bölgede belirlenen hedefler fırtına obüsleriyle ateş altına alınmaya devam ediliyor.

Belirlenen hedefleri aralıklarla vuran obüslerinin atış sesleri Kilis ve Gaziantep'in Karkamış ilçesinden duyuluyor.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü PKK/YPG tarafından yapılan roketli saldırının hemen ardından çekilen yeni görüntüler ortaya çıktı.

Terör örgütü PKK/YPG tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine gerçekleştirilen roketli saldırılara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir roketin isabet ettiği Kocatepe İlkokulunda saldırının hemen ardından gökyüzüne yükselen dumanlar cep telefonu görüntülerine yansıdı. Cep telefonu ile çekilen başka görüntülerde ise hafif yaralanan 2 vatandaşın kendi imkanları ile hastaneye gitme çabaları yer aldı.

GERİYE BU GÖRÜNTÜLER KALDI

Hain saldırıda şehit olan 5 yaşındaki Hasan Karataş'tan geriye ise kısa süre önce bisikleti ile çekilmiş görüntüleri kaldı. Hasan Karataş'ın son görüntülerinde ise bisikleti ile oynayıp, etrafa gülücükler dağıttığı görüldü.

İSİMLERİ ROKETLERDE

Saldırının ardından Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı hudut birliklerindeki kara ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa çerçevesinde belirlenen hedeflere atışlar yapıldı. Belirlenen hedefler çok namlulu roket atar (ÇNRA), Fırtına obüslerinden gönderilen roketler ve uçakların attığı bombalarla ateş altına alındı.

TSK tarafından atışlar öncesinde obüslere sürülen bazı mermilere hain saldırıda şehit olan sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan ile 5 yaşındaki Hasan Karataş'ın isimleri yazıldı. Saldırıda şehit olan öğretmen ve küçük çocuğun isimlerinin yazılı olduğu mermiler, yapılan başarılı atışlarla terör hedeflerini yerle bir etti.

BAKAN SOYLU VE BAKAN ÖZER'DEN TAZİYE ZİYARETİ

Terör örgütü PKK/YPG terör örgütünün roketli saldırısının ardından Gaziantep'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, görev yaptığı okulda hayatını kaybeden sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Soylu ve Bakan Özer, Karkamış ilçesinde yaptıkları incelemelerin ardından Nizip'e geçerek, roketli saldırıda görev yaptığı okulda hayatını kaybeden sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan'ın ailesini ziyaret etti. Taziye evini ziyaret eden Bakan Soylu ve Bakan Özer, burada baba Mustafa Alkan ile görüşerek, başsağlığı diledi.

Bakan Soylu ve Bakan Özer, kendilerine sarılarak gözyaşı döken baba Alkan ile bir süre görüştü. Soylu ve Özer, Ayşenur Alkan'ın kanının yerde bırakılmadığını belirterek, bundan sonra da gerekenin yapılacağını ifade etti.

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