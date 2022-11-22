Cezasız kalmadı! Terör hedefleri vuruluyor

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü PKK/YPG tarafından yapılan roketli saldırının hemen ardından çekilen yeni görüntüler ortaya çıktı.

Terör örgütü PKK/YPG tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine gerçekleştirilen roketli saldırılara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir roketin isabet ettiği Kocatepe İlkokulunda saldırının hemen ardından gökyüzüne yükselen dumanlar cep telefonu görüntülerine yansıdı. Cep telefonu ile çekilen başka görüntülerde ise hafif yaralanan 2 vatandaşın kendi imkanları ile hastaneye gitme çabaları yer aldı.

GERİYE BU GÖRÜNTÜLER KALDI

Hain saldırıda şehit olan 5 yaşındaki Hasan Karataş'tan geriye ise kısa süre önce bisikleti ile çekilmiş görüntüleri kaldı. Hasan Karataş'ın son görüntülerinde ise bisikleti ile oynayıp, etrafa gülücükler dağıttığı görüldü.