Suriye'de terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet gösteren ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu kadın, Bursa'da yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, Suriye'de bulunduğu dönemde terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet gösterdiği ve Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen A.A.M'nin saklandığı eve operasyon düzenledi.

Merkez Yıldırım ilçesindeki söz konusu evde gözaltına alınan kadının Lübnan asıllı Danimarka vatandaşı olduğu ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı öğrenildi.

Zanlının yakalandığı evde yapılan aramalarda, sahte Danimarka pasaportu ele geçirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğüne getirilen A.A.M'nin işlemleri sürüyor.

İZMİR'DE 8 GÖZALTI

İzmir'de DEAŞ terör örgütüne eleman kazandırmak amacıyla faaliyetlerde bulundukları belirtilen 8 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda örgüte eleman kazandırmak amacıyla faaliyet gösterdikleri tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve örgüt paralelinde faaliyet gösteren bir dernekte yapılan aramalarda, hakkında toplatma kararı olan çok sayıda yayın, terör örgütünün bayrağı ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

ANKARA'DA 14 YABANCI UYRUKLU GÖZALTINDA

DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri ve ülkeye yasadışı yollarla girdikleri tespit edilen 14 yabancı uyruklu zanlı, Terörle Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, DEAŞ terör örgütü çıkarlarına Suriye ve Irak'ta faaliyet gösterdikleri, ülkeye yasadışı yollarla girdikleri tespit edilen 14 yabancı uyruklu zanlıyı takip eden Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

Belirlenen ikametlere eş zamanlı operasyonlar düzenleyen polis ekipleri, adreslerde bulunan ve önceden belirlenmiş olan zanlıların hepsini gözaltına aldı.

DEAŞ zanlıları, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.