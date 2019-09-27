Yalova'da, İran uyruklu Abdulmuhammet A. (39),kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada eşi Seher A.'nın (35) boğazını keserek öldürdü.
Korkunç olay, dün gece, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Uzun süredir Yalova'da yaşayan ve ayrı lokantalarda çalışan İranlı Abdulmuhammet A. ile eşi Seher A., kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Abdulmuhammet A., eşini boğazından bıçakladı.
Olay sonrası Abdulmuhammet A., polise teslim oldu. Eve giden polis ekipleri ise Seher A.'nın boğazı kesik cansız bedeniyle karşılaştı. Seher A.'nın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Abdulmuhammet A.'nın emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.
Öte yandan, çiftin biri 4, diğeri 11 yaşında olan çocuklarının, evdeki olay sırasında, başka odada olduğu öğrenildi. Çocukların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce korumaya alındığı belirtildi.
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