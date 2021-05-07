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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Kızından sonra bir acı daha!
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Acı üstüne acı! Kızından sonra şimdi de torunu...

Adana'dan İzmir’e erkek arkadaşının yanına evlilik hazırlığı için giden Meral Polat'tan 2.5 yıldır haber alınamıyor. Anne Fikriye Polat çalmadık kapı bırakmazken, şimdi de torunun kaybetmenin yasını tutuyor. Kayıp kızının ardından doğum gününde meydana gelen trafik kazası sonucu toprağa verdiği torunu için gözyaşı döken Fikriye Polat, "Bu kolay bir şey değil. Ben yoğun bakımda yatarken Aleyna kapıya gelip 'Bizi bırakma' demişti ama bak şimdi kendisi yok. Bir an önce kızımın ölüyse ölü, diriyse diri bulunmasını istiyorum" dedi

SON DAKİKA: Kızından sonra bir acı daha!
Kızından sonra bir acı daha!
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İHA

Adana'dan İzmir'e erkek arkadaşının yanına evlilik hazırlığı için giden Meral Polat’tan 2 buçuk yıldır haber alınamıyor. Anne Fikriye Polat çalmadık kapı bırakmazken, 2 ay önce doğum gününde trafik kazasında hayatını kaybetti.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde annesi Fikriye Polat ve iki kızı birlikte yaşayan 38 yaşındaki Meral Polat, 18 Kasım 2018 tarihinde evinden çıktı ve İzmir'de yaşayan erkek arkadaşı Hüseyin Emiroğlu'nun (44) yanına gitti. Polat, annesine iki gün sonra döneceğini söyledi ancak o andan sonra genç kadından haber alan olmadı. Meral Polat, ortaya çıkmayınca annesi Fikriye Polat ve kız kardeşi Çiçek Çağrı, bir TV programına çıkarak yardım istedi. İddialara göre Polat'ın kaybolmasıyla ilgili erkek arkadaşı Hüseyin Emiroğlu'ndan şüphelenildiği ifade edildi. Meral Polat'ın kaybından 120 gün sonra ise Hüseyin Emiroğlu, "Kasten adam öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan araştırmalara rağmen Meral Polat bulunamadı. Cezaevinde yaklaşık 14 ay kalan Hüseyin Emiroğlu, daha sonra delil yetersizliğinden beraat etti. Aile bu sefer ikinci kez yıkıldı.

Aleyna Kaya ve kayıp annesi Meral Polat
Aleyna Kaya ve kayıp annesi Meral Polat

KAYIP KADININ KIZI DA KAZA ÖLDÜ

Aile, beraat kararını bir üst mahkemeye taşırken Meral Polat'ın 19 yaşındaki kızı Aleyna Kaya ise doğum günü olan geçen 2 Mart'ta Adana’nın merkez Yüreğir ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Meral Polat'ın annesi Fikriye Polat ise, hem kızını hem de torununu kaybetmenin acısını yaşadı. Torununun bir mezar taşı olduğunu söyleyen Polat, kızının mezar taşı bile olmadığını, ondan 3 yıldır haber alamadığını söyledi. Polat, "Kızımı götüren bu adam. Deliller hep bu adamın üzerinde. Bunu nasıl bıraktılar? Arabada Meral var, arabanın içerisinde kızımın saçını yoluyor, kafasını vuruyor. O adamın karısı ve yanında çalışan kadın saçını Meral' saç rengine boyamışlar, hastaneye girişini yapmışlar ama muayene olmadan çıkmışlar. Neden muayene olmadan çıktı? O sadece bir neden. Benim kızımın ölüsü de dirisi de bu adamda. Ne yaptıysa bu yaptı. Ölüyse de, diriyse de, dağa da verdiyse bu adamda" diye konuştu.

'6 DAKİKANIN İÇERİSİNDE MERAL'İM YOK OLUYOR'

Hüseyin Emiroğlu’nun delil yetersizliği nedeniyle beraat ettiğini de belirten Fikriye Polat, "Bir an önce ben kızımın akıbetini bekliyorum. Meral böyle olmasaydı onun kızı da böyle olmazdı. Kızı trafik kazasında hayatını kaybetti. O kadar görüntü var ama halen de bıraktılar o adamı. Bir an önce bu olayın çözülmesini istiyorum. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Her tarafa başvurdum. Hiçbir yerden haber alamadım. 6 dakikanın içerisinde Meral’im yok oluyor. Ne yaptıysa bunlar yaptı. 2.5 yıldır haber alınamıyor. Bu sağ olsaydı bir yerden çıkmaz mıydı? Adam yakalandı 14 ay cezaevinde kaldı ve sonra geri bıraktılar. Adam şimdi geziyor, ben burada kendimi yiyorum. Kızım bunlarda. Gezmediğim, gitmediğim yer kalmadı" şeklinde konuştu.

'TORUNUM BİZİ BIRAKMA DEMİŞTİ AMA BAK ŞİMDİ KENDİSİ YOK'

Meral Polat'ın 2 kızının çok acı çektiğini belirten Polat, "Meral'in bir kızı trafik kazasında hayatını kaybetti. Diğer kızını da teyzesi Malatya'ya götürdü. Sabaha kadar kendilerini banyoya kilitleyip 'anne' diye ağlarlardı. Ben yoğun bakımda yatarken Aleyna kapıya gelip 'Bizi bırakma' demişti ama bak şimdi kendisi yok. Bir an önce kızımın ölüyse ölü, diriyse diri bulunmasını istiyorum" dedi.

'BU KOLAY BİR ŞEY DEĞİL'

Beraat kararını üst mahkemeye taşıdıklarını, ölene kadar olayın peşini bırakmayacağını aktaran anne Polat, "Bu kolay bir şey değil. Ne ölüsü, ne dirisi var. 10 senelik ölüler bulunuyor benim kızım bulunmadı. Delil yetersizliği nedeniyle beraat etti. Avukat aracılığıyla bir üst mahkemeye başvurduk. 2-3 sene sürecekmiş. Kızımın ne ölüsü ne dirisi var. Öldürdüyse erkek gibi çıksın ben öldürdüm desin. Bir insan 6 dakika içerisinde kaybolur mu?" ifadelerini kullandı.

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