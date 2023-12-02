Kocaeli'de TIR ile yolcu otobüsünün karıştığı kazada 13 kişi yaralandı
Kocaeli'nin İzmit mevkisinde yolcu otobüsü, TIR'a arkadan çarptı. Kazada 13 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde TIR ile yolcu otobüsünün karıştığı kazada 13 kişi yaralandı.
Otoyolun İstanbul istikameti İzmit mevkisinde E.K. idaresindeki otobüs, S.Ç'nin kullandığı TIR'a arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 13 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti bir süre ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışmasıyla araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
Öte yandan otobüsteki diğer yolcular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne götürüldü.