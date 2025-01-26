Çalışanları suçladı! Kartalkaya dehşetinde ifadeler ortaya çıkmaya başladı

Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangının ardından genişletilen soruşturma kapsamında otel sahibinin Karacasu beldesindeki oteline yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

TUTUKLU SAYISI 15'E ÇIKTI

DHA'nın haberine göre böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 15’e yükseldi.

Kent merkezine 38 kilometre mesafedeki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları’nın zirvesindeki 5 otelden 1’i olan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta sabaha karşı yangın çıktı. Otelin ana giriş kapısına göre eksi 1, arka giriş kapısına göre ise 4’üncü katında bulunan restoran kısmında çıkan yangında alevler, kısa sürede büyüdü.

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Saat 03.21’de 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Alevler 11 saatlik çalışmayla söndürülürken, yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Yangınla ilgili soruşturmada aralarında otel sahibinin de bulunduğu 9 şüpheli İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Otel sahibi Halit Ergül

5 ŞÜPHELİ İÇİN ADLİ KONTROL KARARI

Soruşturmanın genişletilmesinin ardından otel sahibinin Bolu’nun Karacasu beldesinde bulunan Gazelle Resort Otel’ine yönelik de operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında otelin genel müdürünün de bulunduğu şüpheliler, işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6’ı tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 15 oldu.

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OTEL SAHİBİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan tutuklananlardan biri olan otel sahibi Halit Ergül'ün Bolu 2. Sulh Ceza Hâkimliği ve savcılıktaki ifadeleri de ortaya çıktı. Halit Ergül, hem savcılık hem de mahkemedeki ifadelerinde özellikle aşçıbaşını, mutfak personelini, otelin elektrikçisini ve güvenlik görevlilerini suçladı. Ergül, aşçıbaşının mutfaktaki elektrikli aletlerden sorumlu olduğunu ve yangın ikaz butonlarının kontrolünün ise otelin elektrikçisi tarafından yapıldığını söyledi.

BOLU BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI VE İTFAİYE MÜDÜRÜ ADLİYEDE

AA'da yer alan habere göre de Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye getirildi.