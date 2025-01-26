Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe sahasında Göztepe'yle kozlarını paylaştı ve rakibini 3-2 mağlup ederek galibiyet serisini devam ettirdi.

Karşılaşmanın ardından HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli zorlu mücadeleyi yorumladı.

"F.BAHÇE BU OYUNCULARLA BU SİSTEMİ OYNAYAMAZ" Fenerbahçe bu oyuncularla bu sistemi oynayamaz. Bu çok açık bir şekilde belli. Lyon maçında Szymanski çizgide oynadı, arkasında Yusuf vardı oradan fazla bir sıkıntı yaşamadılar. Çok başarılı oldukları için değil, rakip oradan fazla iş yapmadı o yüzden başarılı oldular. Szymanski hayatında ilk kez çizgide oynuyor, o fizik gücüne sahip değil. Ters tarafta Oğuz'un fizik gücü yeterli ama bir defans oyuncusu değil. Bu dizilişte kanatlarda görev yapan oyuncuların iki taraflı iyi olması lazım. Szymanski'nin kalitesi hücum için yeterli ama fizik gücü çizgiyi kullanmak için yeterli değil. İkinci yarı oyuna giren Kostic'in neden bu kadroda yer almadığını merak etti.

📺 Köşe Vuruşu



🎙️ Mustafa Denizli: Fenerbahçe bu oyuncularla bu sistemi oynayamaz. pic.twitter.com/6fg8bqaCuv — HT Spor (@HTSpor) January 26, 2025 "DZEKO SAYGI DUYULACAK BİR OYUNCU" Yaşı itibarıyla Edin Dzeko, hakikaten saygı duyulacak bir futbolcu. Oyunun her yerinde bir şeyler yapmak istiyor, arkadaşlarına pozitif enerji yayıyor. Fenerbahçe'nin ilk devrede oynadığı oyuna bakarak böyle büyük bir takımdan söz edebilir misin? REKLAM 📺 Köşe Vuruşu



🎙️ Mustafa Denizli: Yaşı itibarıyla Edin Dzeko, hakikaten saygı duyulacak bir futbolcu. Oyunun her yerinde bir şeyler yapmak istiyor. Arkadaşlarına pozitif enerji yayıyor. pic.twitter.com/675aiQBsIz — HT Spor (@HTSpor) January 26, 2025

"TARAFTARI MAÇA MAXIMIN ÇEKTİ" Taraftarı maçın içine Allan Saint-Maximin çekti. Hem golü hem de seyirciyi oyuna çeken Maximin'in soldan yaptığı hareket oldu. İlk yarıda F.Bahçe'nin yediği golde Amrabat'ın üst üste istediği vuruşları yapamaması sonucu geldi. Maximin'in kestiği ortada da 2 Göztepeli defans oyuncusu topu kesemedi ve En-Nesyri'nin vuruşu Lis'in bacak arasından geçti. Harika bir kafa golü de oldu. Bir tane de Oğuz'un nasıl attığı belli olmayan muhteşem bir gol oldu. Fenerbahçe 2. golü en kalabalık olduğu anda yedi. 📺 Köşe Vuruşu



🎙️ Mustafa Denizli: Taraftarı maçın içine Allan Saint-Maximin çekti. pic.twitter.com/28Iqf8K1Pd — HT Spor (@HTSpor) January 26, 2025