Bolu'da vefat eden insanların yakınlarının telefonunu bulup dalga geçenlere soruşturma

Bolu'da meydana gelen otel yangınında yakınlarını kaybeden vatandaşlara numaraları üzerinden ulaşan ve alay eden şüpheliler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Bolu'da meydana gelen otel yangınında yakınlarını kaybeden vatandaşlara numaraları üzerinden ulaşan ve alay eden şüpheliler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek, ‘kişinin hatırasına hakaret’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne şahısların tespiti için talimat verildi.

BİR SORUŞTURMA DA ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN

Ayrıca yangınla ilgili sosyal medyada halkı yanıltıcı bilgi yayan paylaşım yapanlarla ilgili de soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan tutanakta şu bilgiler yer aldı: Bolu ili Kartalkaya mevkiinde bir otelde 21.01.2025 günü meydana gelen ve 78 vatandaşımızın can kaybına neden olan yangınla ilgili olarak bir kısım sosyal medya platformları üzerinden suç teşkil eden paylaşımlar hakkında 5237 sayılı TCK'nın 217/A maddesindeki "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan 5237 sayılı CMK'nın 160. maddesi uyarınca re'sen soruşturma başlatılmıştır.