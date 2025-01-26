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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Rıdvan Dilmen: Artık En-Nesyri diye bir gerçek var - Fenerbahçe Haberleri

        Rıdvan Dilmen: Artık En-Nesyri diye bir gerçek var

        Fenerbahçe, Göztepe karşısında ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 kazandı. Türk futbolunun efsane ismi Rıdvan Dilmen mücadele sonrası Habertürk TV ekranlarındaki %100 Futbol programında Fenerbahçe-Göztepe maçını değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2025 - 21:57 Güncelleme: 26.01.2025 - 22:09
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        "Artık En-Nesyri diye bir gerçek var"
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        Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'ndaki maçı Fenerbahçe, 3-2'lik skorla kazandı.

        Zorlu mücadelenin ardından Türk futbolunun efsane ismi Rıdvan Dilmen, Habertürk TV ekranlarındaki %100 Futbol programında Fenerbahçe-Göztepe karşılaşmasını değerlendirdi.

        İşte Rıdvan Dilmen'in yorumları:

        "ÖLDÜ ÖLDÜ DİRİLDİ FENERBAHÇE"

        "50 yıllık bir manşet verelim; Öldü öldü dirildi! İlk yarı mağlup, ikinci yarı 3-1'lik öne geçme sonra bir gol yiyip bitmek bilmeyen dakikalar. Kolay bir maç değil. Dün Okan Buruk o mesajı verdi. Hakemi baskı altına aldı sonrasında Fenerbahçe'de açıklama yapıp baskı altına aldı. Göztepe'ye karşı muhtemel kayıp yapabilir diye düşünüyorduk doğal olarak. Bunların ötesinde bence bu puan farkını korumak gerçekten fikstür avantajı cümlesini kullanabilmesi için camianın bu maçları Galatasaray maçına kadar kazanması lazım. Göztepe çok büyük bir camia ve büyük taraftarı var. Evdeki 11 maçın 10'unu da kazanması tesadüf değildir. Bu maçı özellikle de Lyon maçından sonra oynamak kolay değildir. Fenerbahçe orada yıpratıcı bir maç oynadı. O yüzden bu maçın galibiyet önemi çok değerlidir. Hoca son dakikalarda yeni transfer Carlos'u sokup yine 5'liye döndü aynı dünkü Okan Buruk'un yaptığı gibi "kapanacağız" dedi hoca. Futbolun doğruları var. Mourinho'nun oyuncu değişikliğiyle oyun değişti. Nasıl bir rakiple oynadı Fenerbahçe? Ligimizin topa sahip olmada son 2 takımından biri ama bu kadar iyiyken demek ki pas takımı değil. Oynayan değil mücadelede eden uzun oynayan ve iyi de forvetleri olduğu için de duran toplarda etkili olan bir takım Göztepe."

        "LYON, FENERBAHÇE'Yİ ÇOK YORDU"

        "Lyon, Fenerbahçe'yi çok yordu. En çok da Fred ve Amrabat yoruldu. Lyon'a zaten beraberlik yetiyordu pas yapabilen de bir takımdı yordular Fenerbahçe'yi. Sonrasında yorgun bir takımla bu maça çıkınca ligin en az pas yapan takımıyla oynayınca bir anda şok oldu Fenerbahçe. İlk yarıda ilk pozisyonu 45+4'te geldi. Temassız oynayan bir takıma karşı çıkamadı Fenerbahçe rakip hemen kazandı topu. Göztepe'nin zaafı da aslında oyunu çok becerebilen bir takım değil. Devrede Mourinho bir şey yaptı. Hoca birden biri Yusuf'ı çıkarıp Kostic'i aldı. Maximin'i de hareketli bir oyuncu diye aldı. Szymanski orta sahaya geçti tam olarak. Bu değişikliklerden sonra Amrabat ve Fred rahatladı. Burada kaybedilecek 2 puan bırakın 3 puanı olağanüstü bir psikolojik problem yaratırdı oyuncularda, camiada, taraftarda. Bu niye çok değerli Adana Demirspor, Hatay maçlarından sonra Göztepe maçını da kazanıp 2 tane oyuncu indirdi ya Fenerbahçe. Bu birlikte olduğu için göreceksiniz 6'yla 8 arasında diyeceksiniz ki 2 puan var. Ali Beyin en son söylediği önemli bir şey var taraftara; kavgayı gürültüyü bırakalım destek olalım camiaya dedi. Biz gereğini yapacağız dedi neydi gereği oyuncu alacağız alıyor mu alıyor."

        2 TAKIMLA LİG OYNANIYORMUŞ GİBİ DEMEÇLER VAR"

        "Ben gerginliği görüyorum gerçekten oynanan maçlarda 2 takımla lig oynanıyormuş gibi demeç yarışları var büyük baskı var çok koruma altında da görmüyorum hakemlerimizi. Bugün belki kartlarda eksik olabilir ama Atilla Karaoğlan'ın gergin geçen maçlardaki sakinliğini takdir ediyorum. Başarılı bir performans gösterdiğini söyleyebilirim. Hatasından dönen Jose Mourinho buna cevap veren bir oyuncu kadrosu var. Fenerbahçe'nin önemli bir oyuncusu var artık kabul etmekte fayda var. En-Nesyri diye Türk futbolunun bir gerçeği var. Mourinho'nun onda neden bu kadar çok ısrar ettiğini Fenerbahçe tarihinin en yüksek bonservisi ödenen futbolcusu nasıl olduğunu her maçta görüyoruz.

        "AVRUPA'DA FENERBAHÇE DE GALATASARAY DA BAŞARISIZ"

        "Jose Mourinho'nun neden En-Nesyri'de bu kadar ısrar ettiğini her geçen gün görüyoruz. Toplamda 120 saniyede 2 gol buldu Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin ilk yarının sonundaki pozisyondan 3. golüne kadar 10 dakika geçiyor. 4 pozisyon var o arada. Lyon maçı ve bu maçın ilk yarısı. Bu yüzden çöpe giden 135 dakika var diyorum. Midtjylland'ı sonuçlardan istatistiklerden yorumlamak olmaz. Jose Mourinho hep planlı bir teknik adam. 2 puan bize yeter dedi. Olayın mental tarafına bakmıyor. Bir takım gerçekler var. Kapalı kutu bir takımla oynayacak. Bir gerçek var: Fenerbahçe çok koşmalı. Avrupa'da 2 takımın da Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da başarısız olduklarını düşünüyorum. Fenerbahçe bayağı başarısız. Galatasaray'ı neden başarısız görüyorum? Edirne'den bu tarafta puan ortalaması 2.60'lar. Avrupa'da uzaktan yakından alakası yok. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da kadro oluşturma sürecinde detaylı çalışma yok. Tabii ki rakipleri arasında önemli takımlar var. Galatasaray daha önce Avrupa şampiyonu olduğu için, 5. yıldız şansı da olduğu için hedeflerini şampiyonluktan yana belirlediler. Demeçlerden de görüyoruz ki, Fenerbahçe şampiyonluğu Avrupa'dan daha çok önemsiyor."

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