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        ABD ile Kolombiya arasında kriz

        ABD Başkanı Trump, göreve gelir gelmez göçmen karşıtı politikalarını uygulamaya başladı. ABD'den sınır dışı edilen ve Kolombiyalı göçmenleri taşıyan uçaklar, Kolombiya tarafından kabul edilmeyince iki ülke arasında kriz patlak verdi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 26.01.2025 - 22:35 Güncelleme: 26.01.2025 - 22:35
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        ABD ile Kolombiya arasında kriz
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        Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'den sınır dışı edilen ve Kolombiyalı göçmenleri taşıyan uçakların ülkeye inişine izin vermedi.

        Sosyal medya hesabından açıklama yapan Petro, ABD'li yetkililerin Kolombiyalı göçmenlere "suçlu" muamelesi yaptığını savundu.

        "ABD, KOLOMBİYALI GÖÇMENLERE SUÇLU MUAMELESİ YAPAMAZ"

        Cumhurbaşkanı Petro, "ABD, Kolombiyalı göçmenlere suçlu muamelesi yapamaz. Kolombiyalı göçmenleri taşıyan ABD uçaklarının topraklarımıza girişine izin vermiyorum. Biz göçmenleri kabul etmeden önce, ABD'nin onlara onurlu şekilde muamele edilmesi için bir protokol oluşturması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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        Petro, söz konusu açıklamaları yapmadan önce, ABD'den gelmesi beklenen iki uçağın Kolombiya'ya iniş yapacağını duyurmuş ve vatandaşların bayraklar ve çiçeklerle karşılanması için talimat vermişti.

        TRUMP'TAN YAPTIRIM ADIMI

        ABD Başkanı Trump, Kolombiya'nın göçmenleri almaması ardından yaptırımları duyurdu. Trump "Kolombiya'ya uygulayacağımız gümrük vergilerini bir hafta içinde %50'ye çıkaracağız. Kolombiya'ya mali ve bankacılık yaptırımları uygulayacağız. Kolombiyalı hükümet yetkililerin vizelerini iptal edeceğiz." dedi.

        GÖÇMENLERİ TAŞIYAN İKİ UÇAK İNİŞ YAPAMADI

        Yerel basında çıkan habere göre, ABD'den sınır dışı edilen Kolombiyalı göçmenleri taşıyan ilk uçağın yerel saatle 06.45'te, ikinci uçağın ise 10.00'da Kolombiya'ya inmesi bekleniyordu.

        El Colombiano internet sitesinin haberine göre, ABD'nin Bogota Büyükelçiliği, Petro'nun bu kararına tepki olarak vize işlemlerini durdurma kararı aldı.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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