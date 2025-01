Mehmet Özgür: İlişkiler 25 kare yaşanıyor

Mehmet Özgür, 'Aşkın 'Dünkü Çocukları'nda başrolleri; Uğur Yücel, Hülya Avşar, Derya Baykal, Derya Alabora, Burak Can, Nehir Gökdemir, Bilge Şen, Ümit Çırak, Ali Düşenkalkar, Goncagül Sunar, Mustafa Kırantepe, Meral Çetinkaya, Yıldıray Şahinler, Mustafa Şimşek, Elif İskender, Jessica May ile paylaştı.

"GENÇ OYUNCULAR, HALKTAN UZAKLAŞIYORLAR"

• Anladığım kadarıyla gezerek ve görerek de beslenen insanlardansınız. Oyunculuğunuzun beslenme kaynaklareından biri de bu. Tavsiye eder misiniz?

Tavsiye ederim... Bir kere zaten doğayla iç içe olduğunuz zaman bu size bir huzur alanı yaratıyor. Biliyorsunuz, setlerimiz oldukça yoğun ve stresli çalışmalar içeriyor. Oradaki arınmayı doğada bulabiliyorsunuz. En azından ben öyle buluyorum... Bunun yanında bir de gittiğim her yerde asıl sermayemiz olan halkla iç içe oluyorum. Onlardan besleniyorum. Çünkü benim için her insan yeni bir karakter. Her insan yeni bir öğreti, ondan bir şey öğreniyorum. Burada da kampçı arkadaşlar başta olmak kaydıyla birçok Ünyeli dostum oldu. Bir de yeni filmim 'Aşkın Dünkü Çocukları'nda yerel şiveyle oynayan tek oyuncuyum. Buranın da zor bir şivesi var ama benim bu yaşama biçimim işimi kolaylaştırıyor. Geldiğim günden beri Ünyeliler ile iç içe olduğum için Ünye lehçesinde hiç sorun yaşamadan filmi atlattım. Bu da benim için bir avantaj. Bu noktada tabii ki herkese öneriyorum. En büyük önerim de yeni işe başlayan oyuncu arkadaşlarıma... Onlar maalesef, belirli bir seviyeye yaklaştıklarında ister istemez asıl sermayeleri olan vatandaştan, halktan uzaklaşmaya başlıyorlar. Çünkü onlar için insanların içinde olmak bazen rahatsızlığa dönüşebiliyor ama ben onu bir rahatsızlık olarak görmüyorum, bir beslenme yöntemi olarak görüyorum. Ve olabildiğince iç içe olmaya çalışıyorum.