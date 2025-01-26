Yurdun büyük bölümü yağışsız! İşte bugün beklenen hava durumu

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının ise yağmur ve sağanak, Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Malatya'nın ve Sivas'ın kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 12° Ankara Güneşli 13° İzmir Güneşli 15° Antalya Parçalı Bulutlu 16° Trabzon Parçalı bulutlu 11° Bursa Parçalı bulutlu 12° Adana Güneşli 19° Diyarbakır Kısmen Güneşli 11° Gaziantep Güneşli 12° Ağrı Parçalı bulutlu -3°

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi de bulunuyor.

3 ÖNEMLİ UYARI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Fotoğraf: İHA