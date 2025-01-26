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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho'nun Göztepe planı! - Fenerbahçe Haberleri

        Jose Mourinho'nun Göztepe planı!

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Brezilyalı stoper Diego Carlos, ilk kez Kadıköy'e çıkacak. Sakatlığını atlatan İsmail Yüksek, 3 hafta aranın ardından forma giyebilecek. İşte Mourinho'nun 11'i...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26.01.2025 - 09:05 Güncelleme: 26.01.2025 - 09:05
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi konuk edecek.

        Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

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        Ligde son 3 maçını kazanan Fenerbahçe, 20. haftada deplasmanda Adana Demirspor'u 4-0 ile geçti. Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, zirvedeki rakibi Galatasaray'ın puan kaybettiği haftayı galibiyetle tamamlayarak aradaki puan farkını 6'ya indirdi.

        UEFA Avrupa Ligi'nde ağırladığı Fransız ekibi Olimpik Lyon ile golsüz berabere kalan sarı-lacivertliler, Göztepe'yi mağlup ederek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

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        DIEGO CARLOS KADIKÖY'E ÇIKACAK

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Brezilyalı stoper Diego Carlos, ilk kez Kadıköy'e çıkacak.

        İngiltere'nin Aston Villa ekibinden kadroya katılan 31 yaşındaki savunmacı, maç öncesinde yeni takımıyla 2 idmanda yer aldı.

        Carlos, teknik direktör Mourinho'nun görev vermesi durumunda kadroda yer alacak.

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        İSMAİL YÜKSEK HAFTALAR SONRA KADROYA GİRECEK

        Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, 3 hafta aranın ardından forma giyebilecek.

        Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle ligde 3, Avrupa ve kupada da 1'er maç kaçıran 25 yaşındaki oyuncu, karşılaşma öncesi son 2 idmanda takımla çalıştı.

        İsmail, Mourinho'nun görev vermesi durumunda Göztepe karşısında ter dökecek.

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        4 EKSİK

        Fenerbahçe, Göztepe karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

        Uzun süredir takımdan ayrı kalan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun yanı sıra Dominik Livakovic ve Mert Müldür, sakatlıkları dolayısıyla forma giyemeyecek.

        6

        SINIRDAKİ TEK İSİM SZYMANSKI

        Fenerbahçe'nin Polonyalı orta sahası Sebastian Szymanski, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Sarı-lacivertli genç oyuncu, kart görmesi durumunda Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

        Syzmanski'nin yanı sıra sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Jayden Oosterwolde'de sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

        İşte Mourinho'nun muhtemel 11'i...

        7

        İrfan Can Eğribayat

        8

        Çağlar Söyüncü

        9

        Alexander Djiku

        10

        Yusuf Akçiçek

        11

        Sofyan Amrabat

        12

        Fred

        13

        Sebastian Szymanski

        14

        Oğuz Aydın

        15

        Dusan Tadic

        16

        Edin Dzeko

        17

        Youssef En-Nesyri

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