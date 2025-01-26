Galatasaray - Konyaspor maçı yazar yorumları
Spor yazarları, Galatasaray'ın sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de konuk ettiği Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Spor yazarları, Galatasaray-Konyaspor maçını değerlendirdi.
İbrahim Yıldız: Barış ve Yunus belki de alternatifleri olmadığından oldukça rahatlar. Nasıl olsa, ilk 11’in değişmez oyuncularıyız diye düşünüyorlar. Her iki oyuncu bu düşünce içerisinde olunca performanslarındaki düşüş gözle görünür hale geldi. Okan Buruk, sonuca endeksli bir oyun düşüncesi ile takımı kurmuş. Bilinen standart işleri yapmaktan uzaktılar. Şurası bir gerçek ki, orta saha kurgusu sorunlu. Yaşlı oyuncuların fiziksel düşüşleri ciddi olarak ortada. Torreira ve Mertens sezon ilerledikçe kötü oyunla göze batıyorlar. Sürekli aynı oyuncuların sahada olması takımı etkiliyor. Hamle oyuncuları da aynı kalitede olmayınca yüksek enerjili mücadele zayıflıyor. Galatasaray’ın kendi oyununu sahaya yansıtamayışı rakiplerini doğal olarak cesaretlendiriyor. Baskı olmayınca, daha rahat oynuyorlar. (Habertürk)
Uğur Meleke: Dün Seyrantepe’de akşamın en önemli anıysa, maç başlamadan önce, 18:40 sularında yaşandı. Galatasaraylı tüm futbolcular iki yana dizildi ve bir yaşayan efsaneyi, Fernando Muslera’yı alkışlarla onore ettiler. Uruguaylı eldiven dün tam 429’uncu kez sahaya çıkarak, lig tarihinde Galatasaray formasını en fazla giyen oyuncu unvanını ele geçirdi. Unvanı bir başka efsane, UEFA ve Süper Kupa şampiyonu Bülent Korkmaz’dan devraldı. Ancak ben dün Muslera’nın o plaketi de Bülent Korkmaz’ın elinden almasını beklerdim doğrusu. G.Saray tarihinde bir başka futbolcu bir daha 429 lig maçına çıkabilir mi bilmiyorum. Böyle rekorlar 15-20 sene, bazen 50 sene kırılmayabilir. Tarihi bir an yani bu. Ve bu tarihi anları, tarihi fotoğraflarla belgelersiniz hayatta. Muslera’ya bu ödülü yıllar sonra o fotoğrafa baktığınızda muhtemelen ismini hatırlamayacağınız bir takım elbiseli değil, rekorun eski sahibi, kulüp efsanesi Bülent Korkmaz’ın vermesi doğru olurdu. 2013’te Di Stefano hasta yatağından kalkıp, bastonla gelip vermişti yılın futbolcusu ödülünü Cristiano Ronaldo’ya. Konu sportif bir ödülse, takdim edenin de bir sporcu olması gerekir. (Hürriyet)
Serkan Akcan: Galatasaray, Bodrumspor ile Kasım ayının sonunda oynayıp 1-0 kazandığı maçtan bu yana oynadığı her resmi müsabakada en az 1 gol yemiş. Savunma zaafları sadece Muslera ile açıklanamaz. Dün gece kalesini gole kapatabilmek için Okan hoca maçı 5 stoperle bitirmeyi göze bile aldı. Galatasaray, ilk 7-8 dakikada oyun merkezini öne taşımak istese de Konyaspor Yusuf Erdoğan, Kramer ve Ndao savunma arkasına yaptığı bir kaç koşuyla oyunun rengini değiştirdi. Galatasaray, ön alan baskısını stoperleri çıkararak destekleyen ve oyunun boyunu kısaltan bir oyun yapısına sahipken özellikle iç saha maçlarını rahat oynuyordu. Fakat uzun süredir savunmasının arkasında derin boşluklar veriyor, akabinde de 11 resmi maçtır kalesini gole kapatamıyor. Konyaspor’a karşı maçın hemen başında oyunun boyunu uzatmak zorunda kalan Galatasaray için Osimhen’in girişimci ruhu kurtarıcı oldu. Nijeryalı oyuncu neredeyse yoktan pozisyon yarattı, Adil’den önce ayağını topa uzatıp penaltıyı aldı ve tabelayı değiştirdi. (Fanatik)
Levent Tüzemen: Osimhen iyi ki Galatasaray'a gelmiş. Konyaspor maçının kazanılmasındaki en büyük pay Nijeryalı golcüye ait. 75 milyon Euro'luk bonservisi olan Osimhen Galatasaray'da kiralık oynamasına rağmen coşkuyla ve yürekten mücadele ediyor. Penaltıyı Osimhen resmen yoktan var etti. Başka bir futbolcu olsaydı 'top nasıl olsa defansa gitti' diye koşu bile yapmazdı. Osimhen, geriden geldi Adil'in önünden topu çaldı darbeyi aldı ve penaltıyı kazandı. Böyle karakterli bir golcüye sahip olmak Galatasaray adına büyük şans diye düşünüyorum. Galatasaray maç boyu Sara'yı yine aradı. Kerem Demirbay ve Berkan'dan sonra Konya önüne Torreira'nın partneri olarak çıkan Kaan Ayhan oyunu kurmaktan uzaktı. İkinci yarı yine sahnede Osimhen vardı. Galatasaray en etkili silahı olarak görev aldı. Attığı ikinci gol nedense ofsayt olarak iptal oldu. Oysa arka direkte kafayla topu indiren Barış ofsaytta değildi. Galatasaray için Konya maçını kazanmak lig yarışı adına psikolojik açıdan çok değerliydi. Sara'nın geri dönmesi Galatasaray'da eksik parçaları tamamlayacaktır. (Sabah)
Osman Şenher: Dün de maçın sonlarına doğru sarı-kırmızılı futbolcular oldukça stres ve gerginlik yaşadılar. Bu kadar tecrübeli bir takımın kaliteli futbolcuları da varken daha rahat maç kazanması lazım. Ama bu döngü bir türlü kırılamıyor. Biliyorum Okan hoca iyi niyetli... Bu sıkıntılı günleri atlatmak istiyor ama bu futbolcuların elinde... Sarı-kırmızılı formayı giyen futbolcunun her şeyini sahaya koyması lazım... Hatta fazlasını...Perşembe günü Ajax ile deplasmanda oynayacaklar. Dönecekler pazar günü Gaziantep ile yine rakip sahada karşılaşacaklar. İki maç da birbirinden zor... Takım olarak herkesin silkelenmesi gerekir.Konyaspor’a gelince; Recep Uçar tam bir sistem takımı kurmuş. Takımına sistem futbolu oynatıyor. Dün gece de güçlerinin yettiği kadar mücadele ettiler. Son sözüm de Galatasaray’ın ofsayt diye iptal edilen golüne... Son zamanlarda aynı izada olan futbolcuların attıkları goller ofsayt diye verilmiyor. Barış Alper geriden kafasıyla indiriyor, aynı şekilde Osimhen ofsayt olmayan pozisyonda geriden vuruyor. Ofsayt diye gol iptal ediliyor. Ben bu pozisyonların doğru karar olduğuna inanmıyorum. (Milliyet)
Ömer Üründül: Genel performanslara baktığımızda Mertens fiziki düşüş içinde. Yunus Akgün yine düşüş içinde ama buna rağmen dün kritik 3-4 pozisyonda çok kaliteli hareketler yaptı. Takımın alışılmış lokomotifi Barış Alper ise son derece yorgun gözüktü. Osimhen hücumda en gayretli isimdi. Torreira sezon başından beri ağır yük çekmesine rağmen yine garantili bir pres gücüydü. Muslera da yaşadığı protesto olayı dolayısıyla çok konsantreydi ve hatasız oynadı. Sonuç olarak Okan Buruk 4'lü defansı tercih edip fazla risk almayarak geceyi hasarsız geçirdi. Konyaspor'un kadro kalitesi belli. Eksikleri de var. Ama Recep Uçar'ın hiçbir şey yapmadan takımını 10 kişi oynatan Kramer'e tahammül etmesine anlam veremedim. (Sabah)