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        İşte Solskjaer'in Antalyaspor 11'i...

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'deki ilk maçına bu mücadeleyle çıkacak. İşte tecrübeli teknik adamın Antalyspor 11'i...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26.01.2025 - 09:05 Güncelleme: 26.01.2025 - 09:05
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        1

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Onvo Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

        Çakır'ın yardımcılıklarını ise Esat Sancaktar ile Mustafa Savranlar üstlenecek.

        2

        Ligde çıktığı 19 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Beşiktaş, topladığı 31 puanla 6. sırada bulunuyor.

        Son 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraberlik yaşayan siyah-beyazlılar, 2025 yılında tüm kulvarlarda oynadığı 5 maçta 3 kez sahadan galip ayrıldı. Beşiktaş, 2 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

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        Siyah-beyazlılar, "BAY" haftası öncesinde 3 puan hedefliyor.

        Akdeniz temsilcisi ise ligde 6 galibiyet, 3 beraberlik, 10 yenilgi sonucunda topladığı 21 puanla 14. basamakta yer aldı.

        4

        SOLSKJAER, SÜPER LİG'DE İLK KEZ GÖREV YAPACAK

        Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'deki ilk maçına Antalyaspor deplasmanında çıkacak.

        Norveçli teknik adam, siyah-beyazlı takımın başındaki ilk sınavına UEFA Avrupa Ligi’nde Athletic Bilbao karşısında çıktı.

        İspanyol ekibini etkili oyunun yanı sıra 4-1 gibi farklı skorla geçen "Kara kartal"da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, ligdeki ilk maçında da Antalya deplasmanında 3 puan hedefliyor.

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        EKSİKLER

        Beşiktaş’ta 3 futbolcu, Onvo Antalyaspor önünde formasından uzak kalacak.

        Siyah-beyazlılarda tedavileri süren savunma oyuncuları Necip Uysal, Gabriel Paulista ile Tayyip Talha Sanuç mücadelede görev yapamayacak.

        6

        CEZA SINIRINDAKİLER

        Beşiktaş'ta 5 oyuncu, Antalyaspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

        Ligde üçer sarı kartı bulunan Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Rafa Silva, Moatasem Al-Musrati ve Ciro Immobile, Akdeniz ekibi önünde kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

        Beş oyuncu, cezalı olması durumunda Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile oynanacak karşılaşmada formasından uzak kalacak.

        İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i:

        7

        Mert Günok

        8

        Jonas Svensson

        9

        Felix Uduokhai

        10

        Emirhan Topçu

        11

        Arthur Masuaku

        12

        Al-Musrati

        13

        Gedson Fernandes

        14

        Milot Rashica

        15

        Ernest Muçi

        16

        Rafa Silva

        17

        Ciro Immobile

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