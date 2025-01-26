Gökyüzünde sıralanan 6 gezegen Hatay'da görüntülendi
Satürn, Venüs, Neptün, Uranüs, Jüpiter ve Mars'ın aynı hat üzerinde dizildiği az rastlanan olay Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Ispatan Yaylasında uzun pozlama tekniği ile fotoğraflandı
Giriş: 26.01.2025 - 00:13 Güncelleme: 26.01.2025 - 00:36
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Satürn, Venüs, Neptün, Uranüs, Jüpiter ve Mars'ın aynı hat üzerinde dizildiği az rastlanan olay Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Ispatan Yaylasında uzun pozlama tekniği ile fotoğraflandı
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Görsel şölen tüm Türkiye'den çıplak gözle de görülebildi
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