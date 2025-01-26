İsrailliler ateşkesin kalıcı olması talebiyle gösteri düzenlendi
İsrail-Hamas hattında geçen hafta yürürlüğe giren ve iki kez esir takasının gerçekleştiği geçici ateşkesin ardından dün akşam sokağa çıkan yüzlerce İsrailli, hükümetin ateşkese bağlı kalmasını, savaşı sonlandırmasını ve tüm esirlerin serbest bırakılmasını talep ederek gösteri düzenledi.
İsrail'in birçok kentinden toplanan İsrailli esirlerin yakınları ve onların destekçileri, İsrail hükümetinden ateşkese bağlı kalmasını, savaşı sonlandırmasını ve tüm esirlerin serbest bırakılmasını talep ederek gösteri düzenledi.
Tel Aviv'de bir araya gelen yüzlerce kişi Netanyahu hükümetinin ateşkes ve esir takasının tüm aşamalarını uygulaması ve erken seçime gidilmesi talebiyle gösteri düzenlendi.
Kudüs ve Hayfa kentinde de bir araya gelen İsrailliler, ateşkesin kalıcı olmasını talep etti.
ESİR TAKASININ DÜN İKİNCİ TURU TAMAMLANDI
Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.
Esir takasının ilk turunda Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında 19 Ocak'ta 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etmişti.
Bu kapsamda İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de saatler sonra işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakılmıştı.
Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının ikinci turunda dün 4 İsrailli kadın asker esire karşılık, 120'si İsrail tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 200 Filistinli esir serbest bırakılmıştı.