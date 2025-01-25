İsrail 200 Filistinliyi serbest bıraktı

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının 2'nci turunda 200 Filistinli esir özgürlüğe kavuştu.

İsrail Hapishane İdaresi, Gazze Şeridi'nden bugün serbest bırakılan 4 İsrailli kadın asker esire karşılık, 120'si İsrail tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 200 Filistinli esirin serbest bırakıldığını açıkladı.

İsrail Ordu Radyosu'na göre, Filistinli esirlerin 114'ü işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde ve 16'sı Gazze Şeridi'nde serbest bırakıldı. İsrail tarafından ömür boyu hapis cezasına mahkum 70 esir anlaşma kapsamında Mısır'a geçti.

Filistinli esirler, Gazze'deki 4 İsrailli esirin serbest bırakılıp İsrail ordusu tarafından sağlık kontrolünün serbest bırakılmasının ardından Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne ait konvoylarla İsrail hapishanelerinden çıkarıldı.

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Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasının garantör ülkelerinden Katar Dışişleri Bakanlığı, esir takasının 2'nci turunun tamamlandığı duyurdu.

Filistinli 114 esir Ramallah'ta sevdiklerine kavuştu

Filistinli 114 esiri taşıyan Kızılhaç konvoyu, Batı Şeria'daki Ofer Askeri Cezaevinden ayrıldıktan sonra Beytunya beldesinden ilerleyerek Ramallah'taki Tervihi Meydanı'na ulaştı.

Burada binlerce Filistinlinin büyük bir coşkuyla havai fişekler ve tekbirler eşliğinde karşıladığı konvoy, kalabalık sebebiyle meydana ulaşmakta zorluk yaşadı.

Otobüslerden inen Filistinli esirler, soydaşlarının omuzlarında taşındı. Ramallah'ta belediyeye ait bir tesiste sağlık kontrolleri yapılan Filistinli esirlerin büyük çoğunluğunun zayıfladığı ve bazılarının da yürümekte zorlandığı dikkati çekti.

Sağlık kontrollerinin ardından omuzlarda tekbirle binadan dışarıya çıkan esirler, buradan aileleriyle birlikte ayrıldı.

Gazze'de ikinci grup esir takası tamamlandı Haberi Görüntüle

Filistinli 16 esir Gazze'ye ulaştı

İsrail'in güneyindeki Ketziot Hapishanesi'nden serbest bırakılan 86 Filistinli esirin 16'sı anlaşmanın 2'nci turunda İsrail'den Gazze'ye açılan Kerem Ebu Salim (Şalom) Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne ulaştı.

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Gazze Şeridi'ne ulaşan Filistinli esirlerin sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Avrupa Gazze Hastanesi'ne nakledileceği bildirildi.

Ömür boyu hapis cezası bulunan 70 esir Mısır'a geçti

İsrail basına yansıyan haberlere göre, Ketziot Hapishanesi'nden serbest bırakılan 70 esir ise Kerem Ebu Salim Kapısı'ndan geçerek Gazze'nin Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'na getirildi.