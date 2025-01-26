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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Fenerbahçe: 3 - Göztepe: 2 | MAÇ SONUCU - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe: 3 - Göztepe: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi ağırladı. 5 gol çıkan mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-2 kazandı. F.Bahçe'nin gollerini Youssef En-Nesyri (2) ve Oğuz Aydın kaydederken; Göztepe'nin golleri ise Juan Santos ve Novatus Miroshi'den geldi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26.01.2025 - 17:59 Güncelleme: 26.01.2025 - 21:13
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        Gol düellosunda kazanan F.Bahçe!
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        Trendyol Süper Lig'in 21. hafta karşılaşmasında şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

        İzmir temsilcisi 25. dakikada Juan Santos'la 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan F.Bahçe, 46 ve 53. dakikalarda Youssef En-Nesyri ve 55'te Oğuz Aydın'ın golleriyle skoru 3-1'e getirdi. İzmir temsilcisi 82. dakikada Novatus Miroshi ile skoru tayin etti. 3-2

        Bu sonucun ardından F.Bahçe üst üste 4. galibiyetini aldı ve 48 puana yükseldi. 2 maç sonra kaybeden Göztepe ise 34 puanda kaldı.

        Ligin 22. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Göztepe ise sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.

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        F.BAHÇE'DEN 2 DEĞİŞİKLİK!

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Olimpik Lyon maçının ilk 11'ine göre kadroda 2 değişikliğe gitti.

        Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Olimpik Lyon karşısında ilk 11'de başlattığı Bright Osayi-Samuel ve İrfan Can Kahveci'yi yedek soyundurdu. 62 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerine yerine Edin Dzeko ve Oğuz Aydın'ı ilk 11'e dahil etti.

        MOURINHO TRİBÜNDE

        Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, müsabakayı tribünden takip etti. Deneyimli teknik adam, 4 sarı kart görmesi nedeniyle cezalı duruma düşmüştü.

        DIEGO CARLOS YEDEKLERDE

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Carlos, sarı-lacivertli ekibin ilk kez bir maçında kadroda yer aldı. İngiltere'nin Aston Villa takımından transfer edilen 31 yaşındaki stoper, Göztepe müsabakasına yedekler arasında başladı.

        İSMAİL YÜKSEK RİSKE EDİLMEDİ

        Fenerbahçe'nin milli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, Göztepe karşısında riske edilmedi. Uzun süreli sakatlığını atlatan ve son 2 idmanda takımla çalışan İsmail, Göztepe maçında kadroya alınmadı.

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        YUSUF LİGDE İLK KEZ 11'DE

        Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek, bu sezon ligde ilk kez bir karşılaşmaya 11'de başladı. Bu sezon sadece kupada Kasımpaşa'ya karşı oynanan müsabakada ilk 11'de forma giyen Yusuf, ligde Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarında sonradan oyuna dahil olmuştu.

        UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Lyon mücadelesine de 11'de başlayan ve iyi bir görüntü sergileyen Yusuf'u teknik direktör Mourinho, Göztepe müsabakasında da 11'de oynattı.

        F.BAHÇE'DE 6 EKSİK

        Fenerbahçe, Göztepe karşısında 6 oyuncusundan faydalanamadı. Sarı-lacivertlilerde uzun süredir takımdan ayrı kalan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Dominik Livakovic ve Mert Müldür, kadroda yer almadı.

        Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak riske edilmeyen İsmail Yüksek ile Bartuğ Elmaz da kadroya dahil edilmedi.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        16. dakikada sol tarafta topla buluşan Miroshi pasını ceza sahası içindeki Juan'a aktardı. Bu oyuncunun topuk pasında kale önünde topla buluşan Tijanic’in şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden auta çıktı.

        25. dakikada Amrabat’ın uzaklaştırmak için havalandırdığı topa ceza yayında yükselen Romulo, pasını kafayla ceza sahası içindeki Juan'a aktardı. Bu oyuncunun penaltı noktasının solundan bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

        36. dakikada Dennis sağ taraftan çizgiye inerek pasını ceza sahası sol çaprazına aktardı. Bu noktada topla buluşan Djalma’nın şutunda meşin yuvarlak kale önündeki Oğuz Aydın’dan döndü.

        37. dakikada kaleci Lis’in uzun pasında topu kontrol eden Romulo pasını ceza sahası içindeki Tijanic’e aktardı. Tijanic’in yerden şutunda kaleci İrfan Can meşin yuvarlağın sahibi oldu.

        45+7. dakikada Dzeko'nun derin pasında savunma arkasına sarkan En-Nesyri'nin ceza sahası sağ çaprazından şutunda kaleci Lis meşin yuvarlağı çeldi.

        46. dakikada sol taraftan Saint Maximin’in ortasında önce Miroshi ardından Koray Günter’den seken top En-Nesyri’nin önüne düştü. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

        53. dakikada sol taraftan Kostic’in kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası önünde iyi yükselen En-Nesyri’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

        55. dakikada orta alanda topla buluşan Fred pasını sağ taraftaki Oğuz Aydın’a aktardı. Oğuz, uzak mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1

        73. dakikada sağ taraftan Szymanski’nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası sağ çaprazında yükselen Dzeko’nun kafa vuruşunda kaleci Lis meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        82. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruşta savunmanın uzaklaştıramadığı topa Romulo ceza sahası sağ çaprazından yere sektirerek vuruşunu yaptı. Arka direkte yükselen Miroshi kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-2

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