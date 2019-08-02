Ziraat Bankası konut kredisi faizlerini, 500 bin liraya kadar olan kredilerde azami 180 ay vade için yüzde 0.99'a indirme kararı aldı.

Ziraat Bankası bu hamlesiyle sadece faiz oranlarını düşürmekle kalmadı, daha önce en fazla 10 yıl olan vadeyi 15 yıla çıkararak ev sahibi olmak isteyenlere daha düşük taksitlerle ödeme imkanı da sağladı.

Peki düşen faizler ve uzayan vade, öncekine göre tüketicinin cebini nasıl etkileyecek?

Ziraat Bankası, TCMB politika faizini yüzde 19,75'e çekmeden önce konut kredisini 2018 eylül - aralık döneminde yüzde 1,98'den kullandırıyordu. Kredi dosya masrafı, sigorta, ipotek ve ekspertiz masrafları hariç olarak hesaplandığında tüketiciler 10 bin 940 TL taksitle bankaya toplamda 1 milyon 313 bin lira civarında ödeme yapmak zorundaydı. Yıllık maliyet ise yüzde 27'ye yaklaşıyordu.

Banka, konut kredisi faizlerini yüzde 1,5 seviyesine çekince aylık taksitler 9 bin 9 TL'ye, toplam geri ödeme de yüzde 19,77'e düşen yıllık maliyetle 1 milyon 81 bin liraya inmişti.

Aylık Taksit (120 Ay) Yıllık Maliyet Toplam Ödeme %1,98 10.940,48 %26.7796 1.312.857,6 %1,50 9.009,26 %19.7758 1.081.111,2 %0,99 7.138,91 %12.7277 856.669,2

0,99 faiz oranında ise aylık taksitler 10 yıl vade için 7 bin 139 liraya inecek. Yıllık yüzde 12,77'ye düşen maliyet nedeniyle de 500 bin liralık konut kredisinin 10 yılın ardından bankaya geri ödenecek toplam tutarı 856 bin 670 liraya geriliyor. Dolayısıyla, yarım puanlık faiz indiriminin vatandaşın sağlayacağı tasarruf en az 225 bin TL. Bu parayla İstanbul'un bazı semtleri de dahil olmak üzere Türkiye'nin pek çok ilinde 100 metrekarelik bir ev satın alınabiliyor.

15 yıl vadede konut kredisi çekmek isteyenler için ise aylık taksit 5 bin 962 liraya tekabül ediyor. Toplam geri ödeme ise 1 milyon 73 bin lira oluyor. Bu bedel önceki 10 yıl vadeli toplam ödemenin altında. Yani bir nevi, 5 yıl ek vade sıfır maliyetle satın alınmış oluyor.