"OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya depremi ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Konya Ilgın'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."