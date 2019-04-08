CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Mansur Yavaş ve CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer mazbatalarını aldı.

Yavaş, Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazı kıldıktan sonra Hacı Bayramı Veli Türbesi'nde dua etti. Yavaş, sabah namazı vakti CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ve İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk ile Hacı Bayram Camisi'ne geldi. Sabah namazını cemaatle kılan Yavaş daha sonra Hacı Bayramı Veli Türbesi'ne geçerek dua etti.

YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA: HERKESE HİZMET ZAMANI

Mazbatasını alan Yavaş şunları söyledi:

"Ankara halkı 5 yıllığına bizi görevlendirmiştir. Buna layık olmaya çalışacağız. Ankara'yı huzur ve bereketin başkenti yapacağız. Diğer ülkelerin başkentleriyle yarışacak bir başkent yaratacağız. Seçim bitti, seçimde olanlar geride kaldı. Bizde husumet, kin yok. Ne çalışan ne de oy vermeyenler açısında bir sorun yok. Adalet ve liyakat ön planda olacak."

TUNÇ SOYER DE MAZBATASINI ALDI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Tunç Soyer, Seferihisar'daki görevini CHP'li İsmail Yetişkin'e devrettikten sonra, İzmir'e gelerek İl Seçim Kurulu'nda mazbatasını aldı. İzmir'in 35'inci belediye başkanı olduğunu belirten Soyer, "Bugün efsane Büyükşehir Belediye Başkanımız merhum Ahmet Piriştina'nın doğum günü. Onun efsanesine sahip çıkacağım" dedi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 10 yıl belediye başkanlığı görevini yürüttükten sonra, Millet İttifakı'nın adayı olarak girdiği 31 Mart seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Tunç Soyer, sabah saatlerinde ilçedeki görevini CHP'li İsmail Yetişkin'e devretti. Soyer daha sonra İzmir'e gelerek Kültürpark 4 No'lu Hol'de İl Seçim Kurulu Başkanı Şaziye Kitapçı'dan mazbatasını aldı. Kalabalık partili grubu tarafından karşılanan Tunç Soyer, burada kısa bir konuşma yaptı.

Tarihi milattan önce 6 bin 500 yıl öncesine giden 8 bin 500 yıllık şehre belediye başkanı seçilmenin büyük gururunu yaşadığını belirten Soyer, "İzmir'in 35'inci belediye başkanıyım. Gerçekten çok büyük bir gurur. Bugün efsane Büyükşehir Belediye Başkanımız merhum Ahmet Piriştina'nın doğum günü. Onun efsanesine sahip çıkacağım. Bu görev aslında bir nöbet. Nöbetin sonunda gururla bırakmayı bileceğiz. Bana oy veren vermeyen herkesin bu kentte daha büyük onur duyarak yaşaması için, bu kenti koruyup ileriye taşımak için aşkla çalışacağım" ifadelerini kullandı.