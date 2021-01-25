Fenerbahçe, Arsenal'den transfer ettiği Mesut Özil'in maliyetini açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, Arsenal'e transfer bedeli ödenmeyeceğini, sportif sonuçlara göre 1 milyon 750 bin euro'ya kadar ücret ödeneceğini bildirdi. Mesut'a bu sezon için maaş ödenmeyeceği, sonraki 3 sezon için 3 milyon euro garanti ücret ve 550 bin euro imza parası ödeneceği bildirildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Şirket, futbolcunun önceki kulübüne transfer bedeli ödemeyecek olup, sportif sonuçlarına bağlı olarak azami 1.750.000 euro ödeyecektir.

Şirket tarafından Futbolcu'ya 2020-2021 futbol sezonu için herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacak olup; 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 3.000.000 euro garanti ücret ve toplamda 550.000 euro imza parası ödenecektir.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."

İMZA TÖRENİ 27 OCAK ÇARŞAMBA GÜNÜ

Fenerbahçe'nin, İngiltere'nin Arsenal ekibinden transfer ettiği yıldız futbolcu Mesut Özil'in imza töreni 27 Ocak Çarşamba günü yapılacak. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek imza töreni saat 15.00'te başlayacak.