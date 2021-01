Fenerbahçe, Mesut Özil ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçemiz, dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil’i resmen kadrosuna kattı.

Arsenal'dan bonservissiz şekilde kulübümüze transfer olan Mesut Özil ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Kariyerinde başta Dünya Kupası olmak üzere pek çok başarı ve kupa olan Mesut Özil, bundan sonra çocukluk rüyası olan Fenerbahçemiz için mücadele edecek.

Kendisine sarı-lacivert çubuklu formayla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz.

Hoş geldin Mesut!"

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 24, 2021

KAP BİLDİRİMİ

Fenerbahçe Kulübü, Mesut Özil'in transferi konusunda Arsenal ile anlaşmaya varıldığını, futbolcu ile de prensip anlaşması sağlandığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda önceki kulübü Arsenal FC ile anlaşmaya varılmış olup, futbolcunun kendisi ile de prensip anlaşmasına varılmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

ALİ KOÇ İMZA TARİHİNİ AÇIKLAMIŞTI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün gerçekleşen Yüksel Divan Kurulu toplatısında Mesut Özil'in salı ya da çarşamba günü imza atacağını açıklamıştı. Başkan Ali Koç, Mesut Özil ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Mesut'un kariyeri ile ilgili pek bir şey söylememe gerek yok. Onu tartışmaya açmama gerek yok. Kısa bir süre Arsenal'le sorun yaşadı. Bugüne kadar Mesut'un saha içi ve dışında ortaya koydukları, rekorları, aklı becerisi ortada. Ama bununla beraber bazı futbolcularda olduğu gibi Mesut bir marka. Bu markanın Fenerbahçe'ye kavuşması ve çocukluğundan beri olan aşkı sevdası olması. Evin oğlu diyorum üstüne basarak. Türkiye'ye üst seviyede isimler geldi ama bu seviye de isim gelmedi. Beğenin, beğenmeyin istediğiniz yere çekin, evin oğlu geldi. Fenerbahçe'ye duyduğu özlemle çok başarılı olacağını diliyoruz. Mesut'un kalbi gönlü buradaydı bizim için çok büyük avantaj, hiçbir sakatlığı da yok. Her idmana çıktı, maçlar da oynadı. Sadece maç eksiği var, onları da en kısa zamanda giderecek. Ne zaman oynayacağına ise hocamız karar verecek. Mesut’un hazır olma durumu karar verecek. Eski hocasıyla konuştuğumda 3 ila 4 hafta sürer demişti. Kendi durumunu da bilen biri olarak herhalde 2 hafta sonra maçlara girer, inşallah bunda yanılmam."

MESUT OL PROJESİ

Öte yandan Fenerbahçe'de Fener Ol projesi

"Her şey yolunda giderse salı veya çarşamba imza olur. Fener Ol'u burada imzalar atılana kadar Mesut Ol'a çevireceğiz. En az bir SMS bira ediyorum. İmza gününe kadar bakalım ne kadar SMS atılacak. Her zaman destek oluyorsunuz ama bu kulübü sizler ayakta tutuyorsunuz. Bununla ilgili iletişim de yapacağız. 2 saat kala gaza basacağız. Fenerbahçe'ye aidiyet duygusunu göstereceğiz. Bir sayaç konuldu oradan da takip edebileceksiniz. Destekleriniz sizlerden rica ediyoruz. Bu transfer olmasa da her türü desteğinizi rica ediyoruz. İnşallah sezon sonunsa mutlu ve mesut oluruz. Mesut Özil'in ise ilk testi negatif çıktı onu da söylemek istiyorum."