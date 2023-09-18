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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den uyarı! Batıda fırtına, doğuda yağmur

        Meteoroloji'den uyarı! Batıda fırtına, doğuda yağmur

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar etkili olurken, zaman zaman fırtına şeklinde esecek. Diğer yandan Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağmur bekleniyor. Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2023 - 07:37 Güncelleme: 18.09.2023 - 07:37
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        Batıda fırtına, doğuda yağmur
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        Meteoroloji Gene Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğusu, Ağrı'nın güney ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 26°

        Ankara

        Güneşli 27°

        İzmir

        Güneşli 31°

        Antalya

        Parçalı bulutlu 34°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 23°

        Bursa

        Güneşli 25°

        Adana

        Güneşli 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 34°

        Gaziantep

        Güneşli 33°

        Ağrı

        Güneşli 22°

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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        Rüzgarın genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile yurdun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Ege kıyıları ve Kuzey Ege'de kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Ege kıyıları ve Kuzey Ege ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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