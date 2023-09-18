Meteoroloji'den uyarı! Batıda fırtına, doğuda yağmur Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar etkili olurken, zaman zaman fırtına şeklinde esecek. Diğer yandan Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağmur bekleniyor. Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak

Meteoroloji Gene Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğusu, Ağrı'nın güney ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul Kısmen Güneşli 26° Ankara Güneşli 27° İzmir Güneşli 31° Antalya Parçalı bulutlu 34° Trabzon Parçalı bulutlu 23° Bursa Güneşli 25° Adana Güneşli 35° Diyarbakır Güneşli 34° Gaziantep Güneşli 33° Ağrı Güneşli 22°

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. REKLAM Rüzgarın genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile yurdun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Ege kıyıları ve Kuzey Ege'de kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın, Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Ege kıyıları ve Kuzey Ege ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.