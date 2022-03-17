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Migros'tan yapılan açıklamaya göre, “Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programı” kampına katılan kadın üreticilerin bin bir emekle ürettiği ürünler Migros mağazalarında tüketicilerle buluşmaya başladı. Migros, KAGİDER ile birlikte düzenlediği eğitim programına katılan Mersinli kadın girişimcinin projesi ile toplamda 10 bin adet kaz alımı yapacak. Mersinden Kadın Kooperatifi’ne bağlı 100 kadın üreticinin Migros’un kalite standartlarına uygun ve Migros’a özel olarak yetiştirdiği kazların ilk 2.500 adedi Migros mağazalarında raflardaki yerini aldı.

“Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programı”, kadınların üretime daha fazla katılımını desteklemek amacıyla, Migros’un pazarlama yöneticilerinin, tarım sektöründen uzmanların ve başarılı girişimcilerin katılımıyla düzenleniyor. Kadın girişimcilere eğitim ve danışmanlık hizmeti verilen programın üçüncüsü Mayıs ayında gerçekleştirilecek.

“PROGRAMA KATILAN KADIN ÜRETİCİLERİN ÜRETİMLERİNİ MAĞAZAMIZDA TÜKETİCİLERLE BULUŞTURMA İMKANI SUNUYORUZ"

Migros Ticaret A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Ekmel Nuri Baydur, “Migros olarak, tarım sektöründe kadın girişimcileri desteklemek için Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliği içerisindeyiz. Bu yıl Mayıs ayında üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz “Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programı” ile kadın girişimcilerin büyümelerini ve güçlenmelerin destekleyici eğitimler veriyor, tarım sektörünü tüm boyutlarıyla ele alıyoruz. Programa katılan kadın üreticilerin, Migros kalite standartlarına uygun üretimlerini mağazalarımızda tüketicilerle buluşturma imkanı sunuyoruz. Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programı’nın yanı sıra Bölgesel Kadın Kooperatifleri buluşmaları ve güçlü yatırımlarımızla kadınların üretime katılmasını destekliyor, ulusal pazarda emeğinin karşılık bulmasını sağlıyoruz” dedi.

“MERSİN'DE KAZ ÜRETİMİNE BAŞLANDI"

Kazın artık sadece Kars’ta değil, Mersin’de de üretilebildiğini söyleyen Baydur, “Eğitim programımıza katılan Mersinli Eylem Bozdoğan’ın girişimiyle 100 kadın üretici tarafından yetiştirilen kazları Türkiye’nin dört bir yanındaki mağazalarımızda tüketicilerle buluşturmaya başladık. İlk adımda 2.500 adet alım yaptık. Üretimin her aşamasında destek olduğumuz, kalite standartlarımıza uygun şekilde hijyenik ve verimli ortamda Migros için üretilen toplamda 10.000 adet kazı sofralara getireceğiz. “Sadece Migros’ta” satışa sunduğumuz kazları, müşterilerimiz ihtiyaçlarına göre yarım veya bütün olarak satın alabilecek. Tarım alanındaki kadın girişimcilerin hayallerinin gerçeğe dönüştüğünü görmek bizim için büyük mutluluk kaynağı. Girişimcilere umut ve cesaret veren projelerimizi artırarak sürdüreceğiz” dedi.

"ÜLKEMİZDE TARIM BÜYÜK ÖLÇÜDE KADINLARIN EMEĞİ ÜZERİNDE YÜKSELİYOR"

KAGİDER Başkanı Emine Erdem de tarımın, dışa bağımlılığı azaltma ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma sağlamanın yanı sıra stratejik öneminin sofralara ve sağlığa kadar uzanan bir sektör olduğunu belirterek, "Hiç şüphe yok ki ülkemizde tarım büyük ölçüde kadınların emeği üzerinde yükseliyor. Girişimcilik potansiyeli yüksek olan kadınlar, tarım sektörünü güvenle geleceğe taşıyabilecek güce sahip. KAGİDER’in özellikle odaklandığı alanlardan biri olan tarımda kadın varlığını güçlendirecek, başka kadınlara ilham ve cesaret verecek bu projeyi Migros ile birlikte gerçekleştirmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Dilerim bu projemiz, tarımdaki kadın girişimcileri destekleyecek, yeni pazarlara erişimlerini sağlayacak başka çalışmaların yolunu açsın." ifadelerini kullandı.

“HAYALİM GERÇEK OLDU"

Mersin Kadın Kooperatifi üyesi Eylem Bozdoğan ise Şubat 2020’de katıldığı Migros ve KAGİDER’in düzenlediği “Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programı” sonrasında, Mersin’de kaz üretilmesi ve bu işten özellikle kadınların para kazanabilmesine yönelik hayalinin oluştuğunu aktararak, "Migros bizimle iletişime geçerek kendi standartlarına uygun üretim olduğu taktirde mağazalarında satışa sunabileceğini söyledi. Migros’un bize cesaret veren teklifi üzerine projeyi ortağı olduğum Mersin'den Kadın Kooperatifi ile birlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne aktardık. Hayalimin gerçeğe dönüşmesini sağlayan başta Migros olmak üzere KAGİDER ekibine, kooperatifime, projeme inanan ve yatırım yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ve katkı sunan tüm üreticilerimize teşekkür ediyorum.” değerlendirmesinde bulundu.