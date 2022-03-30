Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 47'nci Olağan Genel Kurulu ve Başarı Ödülleri Töreni'ni gerçekleştirdi.

Genel kurulda derneğin üst yönetiminde değişiklik yaşandı.

Buna göre, 2018’den bu yana OSD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Haydar Yenigün, bayrağı Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu’ya devretti.

2012’den beri Ford Otosan genel müdürlük görevini de yürüten Haydar Yenigün, 1 Nisan 2022 itibariyle Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı olarak yeni görevine başlayacak.

OSD genel kurulunda, otomotiv sektörünün, paydaş sivil toplum kuruluşlarının başkanlarının katıldığı OSD Buluşmaları Söyleşisi de düzenlendi.

Etkinlikte, otomotivdeki dönüşümün Türkiye'ye yansımaları, karşılaşılan riskler ve fırsatlar ile sanayinin gelecek vizyonuna ilişkin görüşler paylaşıldı.

OSD yönetimindeki değişiklik ile birlikte, Türk otomotiv sanayisine yön veren bir başka kuruluş aynı hafta içinde yönetimini değiştirmiş oldu.

Dün de, Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) 36. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, başkanlık görevinin iki dönemin ardından bu ay sona ereceğini açıklamış ve derneğin yeni yönetim kurulu belirlenmişti.