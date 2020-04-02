DHA

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi dahiliye servisinde çalışan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu bu sabah son yolculuğuna uğurlandı. 67 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için Nakkaştepe Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye oğlu Onur Taşçıoğlu, ailesi ve yakınları katıldı.

CENAZE NAMAZI MEZARLIKTA KILINDI

DHA'da yer alan habere göre koronavirüs tedbirleri kapsamında maskeli ve sosyal mesafe korunarak cenaze namazı kılındı.

Namazın ardından Türkiye'nin yetiştirdiği önemli hekimlerden, 'Hocaların hocası' olarak da bilinen Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, Üsküdar Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

HABERİ OĞLU DUYURMUŞTU

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve bir süredir tedavisi devam eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, dün hayatını kaybetmişti. Vefat haberini Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Onur Taşçıoğlu'nun paylaşımında, "Canım babam Prof. Dr. Cemil Taşçıoglu'nu kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı.

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