AA

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde geçen yıl 12 Aralık'ta ortaya çıkan ve tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dün acı bir ilk daha yaşandı. Dünya genelinde küresel pandemi 24 saat içinde 5 bin 57 insanın hayatına mal olurken ölü sayısı 42 bin 150'den, 47 bin 207'ye yükseldi.

ENFEKTE SAYISINDA KORKUNÇ ARTIŞ

Benzer artış maalesef vaka sayısında da görüldü. Bir gün içinde enfekte olanların sayısı ise 77 bin artış ile 859 binden 936 bine yükselerek; 1 milyona dayandı. İşte dünyayı vuran salgında yürek yakan gelişmeler ve küresel son durum...

İTALYA'DA CAN KAYBI 13 BİN 155'E ÇIKTI

AA'da yer alan habere göre İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 727 kişi artarak 13 bin 155'e yükseldi. Ülkede mevcut Kovid-19 vaka sayısının 80 bin 572'e ulaştığı, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısının ise 110 bin 574'e çıktığı bildirdi.

İSPANYA'DA GÜNLÜK ORTALAMA 800 ÖLÜM

İspanya Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüs tespit edilenlerin sayısının 102 bin 136'ya ulaştığını açıkladı. Virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise son 24 saatte 864 kişi artarak 9 bin 387´Ye çıktığı; son 5 günde ise günlük olarak 800´den fazla kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

ABD'DE ÖLÜ SAYISI 5 BİN 110'A ÇIKTI

ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 920 artarak 5 bin 110'a yükseldi. Vaka sayısı ise 200 bini geçerek, 201 bin 227'ye ulaştı. Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadale Görev Gücünde yer alan doktorlar Deborah Birx ve Antony Fauci, ABD'de önlemlere uyulması durumunda bile virüs nedeniyle 100 ila 200 bin kişinin ölebileceğini bildirdi.

FRANSA'DA CAN KAYBI 4 BİN 32'YE ÇIKTI

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 32'ye yükseldi. Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 4 bin 861 artışla 56 bin 989'a ulaştığını belirtti.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 3 BİN 36 OLDU

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 138 artarak 3 bin 36'ya yükseldi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, vaka sayısının ise 2 bin 987 artarak 47 bin 593'e ulaştığı bilgisini verdi.

İNGİLTERE'DE ACI BİLANÇO 2 BİN 352'YE ÇIKTI

İngiltere'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 563 artarak 2 bin 352'ye yükseldi. Vaka sayısı ise 4 bin 325 artışla 29 bin 475 oldu. İngiliz oyuncu ve aksan koçu Andrew Jack, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

ALMANYA BİN BARAJINA YAKLAŞTI

Almanya´da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 931´e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 71 bin 808 olarak açıklandı. Ülkede son 24 saatte 130 kişi virüs nedeniyle öldü. Salgına karşı mücadele kapsamında 22 Mart'ta alınan önlemler, 19 Nisan'a kadar uzatıldı.

RUSYA'DA ÖLÜ SAYISI 24'E YÜKSELDİ

Salı gecesi açıklanan son verilere göre, Moskova'da 7 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti. Rusya'daki toplam ölü sayısı konusunda yeni bir açıklama yapılmazken, öğle saatlerinde 17 olan sayının 24'e çıktığı haberleri geliyor. Ancak resmi verilerde rakam hâlâ 17. Ülke genelinde vaka sayısının ise 2 bin 563 olduğu öğrenildi.

AVUSTRALYA'DA CAN KAYBI 20'YE ULAŞTI

Avustralya’da, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 20’ye, vaka vakası 4 bin 800’e çıktı. Yeni Güney Galler (NSW) Eyalet Sağlık Bakanlığı, Sydney’deki yaşlı bakım evinde virüse yakalanan 95 yaşındaki kadın hastanın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

S.ARABİSTAN ÖLÜ SAYISI 16 OLDU

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, virüs nedeniyle 6 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve böylece can kaybının 16'ya yükseldiği belirtildi. Açıklamada, ayrıca ülke genelinde 157 kişide daha virüs tespit edildiği, son verilerle ülkedeki vaka sayısının 1720'ye çıktığı aktarıldı.

İSRAİL'DE VAKA SIYISI 6 BİNE YAKLAŞTI

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya, vaka sayısı 5 bin 825'e yükseldi. sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise Kovid-19 teşhisi konulan 70 ile 90 yaşlarındaki iki erkek hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

ÇİN'DE ÖLÜ SAYISI 3 BİN 312 OLDU

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise yalnızca 36 yeni vaka tespit edilirken virüs bulaşan sayısı 81 bin 554 oldu. Yapılan açıklamada, can kaybının ise 7 artarak 3 bin 312'ye yükseldiği bildirildi.

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