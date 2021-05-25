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Reel kesim güven endeksi düştü

Reel kesim güven endeksi mayısta bir önceki aya göre 0.7 puan düşerek 110.3 seviyesine geriledi

Son dakika: Reel kesim güven endeksi düştü
HABERTURK.COM

Merkez Bankası mayıs ayı reel kesim güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre reel kesim güven endeksi mayısta bir önceki aya göre 0.7 puan düşerek 110.3 seviyesine indi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 0.3 puan azalarak 107.1 seviyesine geriledi.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde ve iç piyasa sipariş miktarında bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı, ihracat sipariş miktarında ise bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği görüldü. Gelecek üç aydaki istihdama ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise zayıfladığı gözlemlendi.

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