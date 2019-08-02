SON DAKİKA!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü'ne Millet Bahçesi ihalesiyle ilgili açıklama yapıyor. Kurum'un konuşmasında öne çıkan noktalar şöyle:

Önceliğimiz her zaman doğa ve çevre oldu.

Salda Gölü ve çevresini Özel Çevre Koruma Alanı ilan ederek doğal güzelliğini korumayı amaçladık.

Konuyla ilgili çevre halkının şikayetlerini dikkate aldık.

Çöplerin oluşturduğu bir dağ oluştuğunu tespit ettik.

Araçların girmesini engelleyen bariyerler koyduk.

SALDA GÖLÜ İHALESİ YAPILDI

Özel çevre koruma bölgesinde bina dikilmeyecek.

Salda Millet Bahçesi projemizle de bölgedeki çevre kirliliğini önleyecek, bu doğal mirası koruyarak gelecek nesillere taşıyacağız.

Kıyı kenar çizgisinde yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz.

500-600 metrelik bandı koruma altına alıyoruz.

Günlük konaklamaya müsaade edilmeyecek.

Salda hepimizin, hep güzel kalacak.



