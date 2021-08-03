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Şarkıcı Yusuf Güney gözaltında

Şarkıcı Yusuf Güney, Çardak Mahallesi'nde devam eden yangınlar sırasında orman memurlarının üzerine yürümesi ve havaya ateş etmesi üzerine gözaltına alındı

Son dakika: Şarkıcı Yusuf Güney gözaltında
Yusuf Güney gözaltında
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DHA

Bölgedeki çalışmalara yangın söndürme tüpleriyle destek veren şarkıcı Yusuf Güney, dün gece Çardak Mahallesi Balamut mevkisinde, yangın söndürme işlemi yapan orman memurları ile tartışma yaşadı.

İddiaya göre Güney, istediği yerlere müdahale etmedikleri gerekçesiyle kavga ettiği orman memurlarının üzerine yürüdü ve yanındaki tabancasıyla birkaç el havaya ateş etti.

Bölgedeki jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Güney, Taşağıl Jandarma Karakolu'na götürüldü. Şarkıcı Güney'in karakoldaki sorgusu sürüyor.

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