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Savcı Sayan milletvekilliği için istifa etti

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etti

Son dakika: Savcı Sayan milletvekilliği için istifa etti
İHA

2019 yerel seçimlerinde Ağrı Belediye Başkanı seçilen Savcı Sayan 2023 genel seçimlerinde milletvekili adayı olmak için Ağrı Belediye Başkanlığından istifa etti.

Günlerdir Ağrı Kamuoyunun gündeminde olan Savcı Sayan’ın milletvekilliği adaylığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararla netlik kazandı.

AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olumlu görüş bildirmesinin ardından Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan görevinden istifa etti.

Sayan'ın hangi ilden aday listesine gireceği ise henüz netlik kazanmadı.

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