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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Taksim’de dehşet anları kamerada: Binadan kopan taşlar ailenin üstüne düştü

        Taksim’de dehşet anları kamerada: Binadan kopan taşlar ailenin üstüne düştü

        Taksim Beyoğlu'nda dün akşam saatlerinde, metruk bir binadan düşen taşlar, yoldan geçen aileye geldi. Herhangi bir can kaybı yaşanmayan olayda aile fertlerinin ve restoran müşterisinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 12:21
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        Yer: Taksim! Ailenin üstüne taş düştü!
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        Taksim’de metruk bir binadan kendi kendine kopan parçalar yolda yürüyen bir ailenin üstüne düştü. Dehşet anları kameralara yansırken, düşen taş parçaları bazı vatandaşları yaraladı. Olayla ilgili konuşan Musa Merdan, “Bir çocuk ölümden zor kurtuldu, ölümden döndük” dedi.

        Olay, dün saat 23.00 sıralarında Beyoğlu Taksim’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan metruk bir binadan kendi kendine parçalar koptu. Parçalar o sırada yoldan geçen bir ailenin ve restoranın önündeki masada bulunan Musa Merdan’ın (28) üzerine düştü.

        AİLENİN KORKU ANLARI

        Herhangi bir can kaybı yaşanmayan olayda aile fertlerinin ve restoran müşterisinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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        Olay sonrası polis ve zabıta ekipleri binanın çevresine şerit çekerek güvenlik tedbirleri aldı. Yayaların işlek olarak kullandığı sokakta yaşanan dehşet anları bir restoranın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

        "ÖLÜMDEN DÖNDÜK"

        Yaşanan olayı şans eseri hafif yaralı olarak atlatan restoran müşterisi 28 yaşındaki Musa Merdan yaşadıklarını şöyle anlattı:

        "Masada oturuyordum. Çay içiyordum. Bir baktım, binadan taş düştü. Farkında değildim. Sağ kaburgama doğru bir parça geldi. Yerimden sıçradım. Bir ailenin tam ortasına düştü. Bir çocuk ölümden zor kurtuldu. Ölümden döndük. Olay esnasında biraz korktuğum için kaburgamdaki acıyı fark edemedim. 10, 15 dakika sonra ağrıyı fark edince hastaneye gittim. Hafif bir ezilme varmış. Çok şükür bir şey yok. Bugün sağ kaburgama geldi, başıma da gelebilirdi. Ölümler olabilirdi. Beyoğlu'da böyle binaların restore edilmesi lazım. Gerçekten büyük acılar olabilir. Çok şükür biz atlattık. Umarım bir daha yaşanmaz."

        #Taksim
        #Metruk bina
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