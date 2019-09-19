SON DAKİKA... TED öğrencilerinden iklim grevi! "Ya sıfır karbon ya sıfır gelecek!"

Türkiye genelinde, Türk Eğitim Derneği'ne (TED) bağlı 42 okulda öğrenim gören 32 bin öğrenci, 20-27 Eylül tarihleri arasında, dünyanın dört bir yanında, "Sıfır Gelecek" adıyla gerçekleşecek olan iklim grevine destek verecek.

KARBONLU GELECEĞE KARŞI SORUMLULUK

İklim değişikliğine karşı mücadele için Greta Thunberg’in öncülüğü ile başlayan okul boykotlarını, 20 Eylül’de her TED Okulu yine kendi bünyesinde gerçekleştirecek

“Ya sıfır karbon ya sıfır gelecek!” diyerek iklim acil durumu ile ilgili farkdındalık yaratmayı amaçlayan 32 bin genç aktivist; yaşanılır bir dünya için herkesi, sıfır karbonlu geleceğe yönelik sorumluluklarını yerine getirmeye davet edecek. Bu davet yarın saat 10.30'da TED Atakent Koleji'nde de yapılacak.

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